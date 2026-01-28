Contraloría detecta graves irregularidades financieras en tres municipios liberales de Ñeembucú

La Contraloría General de la República (CGR) emitió un informe en el que señala la detección de serias falencias administrativas y financieras en tres municipalidades del departamento de Ñeembucú, todas administradas por intendentes del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA): Tacuaras, Laureles e Isla Umbú.

Lea más: https://www.abc.com.py/politica/2026/01/17/cgr-presento-denuncia-contra-30-instituciones-publicas-y-municipales/

Según el organismo de control, las irregularidades podrían derivar en sanciones administrativas e incluso acciones judiciales, ante el riesgo de perjuicio al patrimonio público.

De acuerdo con el informe, uno de los casos graves corresponde a la Municipalidad de Isla Umbú, donde la CGR estima un daño patrimonial de G. 2.924 millones, tras auditar la ejecución presupuestaria del ejercicio fiscal 2023 y verificar además el periodo comprendido entre enero y julio de 2024.

El documento concluye que existen fallas “graves, repetidas y estructurales” en la administración de los recursos públicos.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Entre las principales observaciones, la Contraloría detectó ingresos genuinos municipales que no fueron depositados en tiempo y forma en las cuentas oficiales.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El informe menciona cobros realizados por funcionarios municipales que permanecieron fuera de la cuenta bancaria oficial por más tiempo del permitido, en violación de resoluciones expresas del ente contralor.

Asimismo, constataron irregularidades en la rendición de cuentas de fondos provenientes de royalties y compensaciones. Según la CGR, recursos que debían destinarse a obras y beneficios para la comunidad fueron ejecutados sin documentación suficiente.

En varios casos, se registraron pagos por supuestos trabajos u obras financiadas con royalties sin facturas válidas, sin contratos claros o sin informes técnicos que respalden los gastos realizados.

La auditoría también reveló la existencia de comprobantes incompletos, inconsistentes o directamente inexistentes, como órdenes de pago sin informes de conformidad, sin constancia de recepción de bienes o servicios, o con documentos que no coinciden con los montos efectivamente abonados.

Otro punto crítico señalado en el informe es la debilidad del control interno. La CGR advierte que la Municipalidad de Isla Umbú no cuenta con mecanismos eficaces de control, lo que favorece errores, desorden y posibles irregularidades.

“Una misma dependencia registra, autoriza y ejecuta gastos, sin controles cruzados ni verificación independiente”, indica el documento oficial.

Además, la Contraloría subraya que entre enero y julio de 2024 se repiten observaciones similares a las detectadas en 2023, lo que demostraría que no se realizaron las correcciones recomendadas.

“Continúan los problemas en depósitos de ingresos y en rendiciones de gastos con fondos de origen específico”, sostiene el informe.

Respuesta del intendente

El intendente municipal de Isla Umbú, Jorge Marecos (PLRA), rechazó las conclusiones de la Contraloría y calificó el informe como una persecución política. “De los 16 distritos de Ñeembucú, solo cuatro municipios administrados por la oposición fuimos sometidos al control de la Contraloría, mientras que los municipios colorados, no”, afirmó.

Marecos aseguró que la administración municipal respondió en tiempo y forma a todos los pedidos y recomendaciones del organismo de control, aunque que la CGR sostiene que algunas respuestas se realizaron fuera del plazo establecido.

“Yo estoy tranquilo, tenemos todas las documentaciones respaldatorias”, expresó.

El jefe comunal explicó que una de las observaciones se refiere a la falta de depósitos diarios en entidades bancarias, situación que —según afirmó— responde a la realidad local.

“En Isla Umbú no tenemos banco; debemos trasladarnos hasta Pilar. Nuestra recaudación es mínima diariamente; es de aproximadamente dos millones de guaraníes semanales, por lo que realizamos los depósitos en forma semanal. Eso es lo que nos cuestionan”, señaló.

También mencionó cuestionamientos por trabajos de limpieza de tajamares a productores locales durante épocas de sequía, así como por el uso de combustible municipal para el traslado de pacientes o para asistir a ciudadanos que deben viajar a la Argentina por motivos de salud.

“No tenemos profesionales aquí y muchas veces debemos ayudar con lo poco que tenemos a nuestros compatriotas que buscan tratamiento en la Argentina, y eso todos sabemos, que todos los ñeembuqueños seguimos tratamiento médico en el vecino país”, indicó.