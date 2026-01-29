Mercosur-UE: “Que no nos exijan cosas que no queremos”, advierte Soroka

Santiago Peña y miembros de su Gabinete defendieron en reunión con gremios empresariales el acuerdo comercial Mercosur–Unión Europea. Tras esa reunión, el el senador Colym Soroka hizo énfasis en que el debate real se centrará en la reglamentación.

Añadió que la reglamentación vendrá después, en otra etapa, y que esta primera fase es fundamental para que el sector productivo comprenda el acuerdo.

En la reunión, Soroka enfatizó que Paraguay está listo en términos de calidad, tecnología y preparación productiva, pero advirtió que no se deben aceptar exigencias que excedan los marcos razonables del acuerdo. “El desafío que venga para el sector productivo no representa ningún problema. Ahora, que no nos exijan cosas que no queremos que nos exijan, eso sí va fuera del marco del razonamiento”, afirmó.

Exigencias ambientales

Consultado sobre posibles trabas, Soroka admitió que algunos temas, como los ambientales, podrían utilizarse para limitar la competitividad de los países del Mercosur, incluido Paraguay. Sin embargo, aseguró que hasta el momento no existen condicionamientos y que la discusión sobre exigencias concretas se dará en la fase de reglamentación.

“Hasta ahora no tenemos absolutamente nada. Eso viene en la segunda parte, ahí sí entramos en la discusión de lo que sería la exigencia de este acuerdo, que es totalmente debatible”, indicó.

Oportunidades para el sector productivo

Soroka destacó que Paraguay está preparado para competir con la Unión Europea y valoró la apertura de un nuevo mercado como una oportunidad estratégica. Según el legislador, esta diversificación permitirá que los productores paraguayos no dependan únicamente de unos pocos países que condicionan precios y mercados.

Puso como ejemplo la situación actual de la soja y el arroz. “El arroz está sufriendo el peor momento de crisis de su historia. Brasil, el año pasado, bajó el precio de 200 dólares la tonelada a 120-140 dólares ahora. Eso genera pérdidas para los productores que tenían créditos garantizados con el precio anterior”, manifestó.

Soroka agregó que Paraguay cuenta con tecnología, variedades, calidad de productos y control fitosanitario, lo que garantiza su competitividad en cualquier mercado. También mencionó que el sector cárnico enfrenta desafíos similares debido a la concentración de compras por parte de Brasil, lo que limita la capacidad de Paraguay para vender en distintos mercados.

“Paraguay está sumamente preparado. Miramos con buen ojo la apertura de un nuevo mercado para un sector que tanto ha sufrido. Ojalá dejemos de depender siempre de uno o dos mercados solamente”, concluyó.