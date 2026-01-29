Gobierno defiende acuerdo Mercosur–UE ante empresarios y pide rápida ratificación en el Congreso

En la reunión que se lleva a cabo esta mañana, el presidente Santiago Peña recalcó los beneficios de este histórico acuerdo con la Unión Europea y pidió al Congreso su apoyo.

“Este acuerdo que estamos remitiendo hoy al Congreso y que deseamos fervientemente que Paraguay sea el primer país en ratificarlo, para que sea el primer país en implementarlo, no es la única herramienta, pero es una herramienta importante. Lo que nosotros tenemos que interpelarnos a nosotros como sociedad: ¿cuál es el Paraguay que nosotros queremos ser en los próximos años? Yo quiero un Paraguay competitivo, yo quiero una nación que es líder, que progresa", manifestó.

Los beneficios del acuerdo

Durante el mismo encuentro entre el Ejecutivo y el sector empresarial, el canciller nacional Rubén Ramírez Lezcano expuso los principales beneficios del acuerdo y sostuvo que su aprobación permitirá a Paraguay acceder a un mercado “estable, previsible y de alto poder adquisitivo”.

“La Unión Europea es uno de los mercados con mayor poder adquisitivo del mundo, con más de 38.000 dólares per cápita. Este acuerdo nos garantiza acceso preferencial, algo que hoy no tenemos”, afirmó.

Ramírez explicó que Paraguay dejó de beneficiarse del Sistema General de Preferencias (SGP) y que, sin un acuerdo vigente, los mercados pueden modificar unilateralmente aranceles, requisitos sanitarios o ambientales.

“Mientras no suscribamos este acuerdo, la Unión Europea puede variar de un día para otro medidas tarifarias, sanitarias o ambientales. Eso genera inestabilidad para productores y exportadores”, advirtió.

Apertura comercial gradual

El canciller detalló que el acuerdo establece una liberalización progresiva del comercio. Mencionó que la Unión Europea abrirá el 93% de sus importaciones al Mercosur en un plazo máximo de 10 años y el Mercosur hará lo propio con productos europeos en hasta 15 años.

Según sostuvo, este margen de tiempo permitirá una transición ordenada, reduciendo riesgos de desindustrialización y dando espacio para fortalecer la competitividad nacional.

“El Estado debe hacer su parte en infraestructura legal, física y productiva, y el sector privado debe ser el motor del desarrollo”, señaló.

Exportaciones paraguayas con ventajas competitivas

Ramírez Lezcano aseguró que al menos el 95% de las exportaciones actuales de Paraguay accederán al mercado europeo con condiciones preferenciales frente a competidores de otros países.

Entre los beneficios exclusivos para Paraguay, destacó los siguientes:

10.000 toneladas de azúcar orgánico con arancel cero.

1.500 toneladas exclusivas de carne porcina con tarifa 0%.

50.000 toneladas exclusivas de biodiésel.

Aranceles preferenciales inmediatos para más de 5.000 productos.

Ventajas para el sector de autopartes, permitiendo hasta 55% de componentes importados bajo regla de origen.

Exclusión de Paraguay del capítulo de compras públicas, protegiendo a proveedores nacionales.

El canciller también aseguró que el acuerdo beneficiará directamente a carne vacuna, carne porcina, carne aviar, leche, quesos, etanol, arroz, miel, maíz, almidón de mandioca, huevos, azúcar, alcohol de caña y otros productos agroindustriales.

Aseguró que esto permitirá mejorar progresivamente los estándares técnicos, sanitarios y regulatorios, y va a elevar la competitividad del país.

Piden acelerar la ratificación

Ramírez explicó que, tras la firma del acuerdo el pasado 17 de enero, cada país inició su proceso interno de ratificación. En ese contexto, pidió al Congreso Nacional acompañar el proceso con celeridad.

“Estamos solicitando al Congreso que esto pueda ser ratificado rápidamente para que Paraguay empiece a recibir cuanto antes los beneficios”, expresó.

El canciller subrayó además que el acuerdo es fruto de 25 años de trabajo conjunto entre el sector público y privado, con participación de Cancillería, MIC, Ministerio de Economía, Agricultura y otros organismos técnicos.

“No es un acuerdo de burócratas. Es el resultado de un trabajo conjunto pensando en crecimiento, desarrollo y generación de empleos dignos y sostenibles”, concluyó.