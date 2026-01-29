Peña prepara maletas para ir a Emiratos Árabes tras aprobación de la carne paraguaya

El presidente Santiago Peña y varios miembros de su gabinete participan esta mañana de una reunión con gremios empresariales, para debatir sobre el acuerdo Mercosur-Unión Europea. En su alocución, el canciller Rubén Ramírez Lezcano informó de la nueva apertura para el mercado de carne paraguaya.

Confirmó que esta mañana Emiratos Árabes Unidos aprobó la compra de carne paraguaya, tanto ovina como bovina y avícola.

“Es un elemento sustantivo que nos permite tener una visión de que estamos preparados para abordar este mercado tan importante”, señaló haciendo referencia al acuerdo con la UE.

En ese sentido, también informó que el presidente Peña está nuevamente preparando las maletas para salir del país y su próximo destino será precisamente Emiratos Árabes.

