Apoyo a Mujica en CDE es correcto y Fleitas es un pusilánime, dice senador Villalba

“Fleitas, típico de un pusilánime, se quiere hacer el fuerte con los débiles. Él es el que tiene que ir al Tribunal de Conducta por desoír a las bases. Los presidentes de comités de Ciudad del Este en mayoría habían solicitado al Directorio que la alianza en Ciudad del Este se continúe con el partido Yo creo porque Mujica era el mejor posicionado”, aseveró el aspirante presidente del PLRA, senador Ever Villalba.

Insistió en que Mujica tuvo una victoria contundente en las últimas elecciones complementarias, tras la destitución de Miguel Prieto, y que por ello los presidentes de comités del PLRA pidieron mantener la alianza con Yo Creo.

Sostuvo que Fleitas, bajo oscuros intereses, llamó a una sesión digital del Directorio donde usó una mayoría dudosa y que supuestamente bloqueó a miembros del Directorio para que no participen.

“Si él quiere seguir con esto, yo me pongo también a disposición porque yo apoyo a los presidentes de comités de Ciudad del Este. Que me envíen también a mí al Tribunal de Conducta”, dijo.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: PLRA sella unidad con Cruzada Nacional y otros partidos, confirmándose la ruptura con Yo Creo

En un mensaje a los dirigentes que apoyan a Mujica, les aseguró que están “en la línea correcta, están en la línea de la oposición de que debemos apoyar al mejor posicionado”. Dijo que lo mismo se aplica al apoyar en Asunción a Soledad Núñez (Ind), a Carlos Pereira (PLRA) en Encarnación, a Magín Benítez (PLRA) en Villarrica y a Alejo Ríos en Caaguazú (PLRA).

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Hay que tener el objetivo claro, ganar la mayor cantidad de intendencia para sacarle del poder al continuismo que es el cartismo”, insistió.