Colym amenaza con denunciar a intendente de San Ber si no repone busto de Bernardino Caballero

La advertencia fue realizada mediante una nota oficial remitida ésta mañana a la Municipalidad de San Bernardino, donde el legislador señala que la intervención sobre el monumento histórico carece de autorización legal y representa una violación directa a la Ley N.º 5621/16.

El senador Colym Soroka dijo a ABC Color que le da tiempo una semana al intendente colorado Ruiz Díaz a restituir el busto a su estado original, advirtiendo que, en caso de incumplimiento, procederá a realizar una denuncia ante el Ministerio Público.

“El hecho constituye un delito tipificado, al tratarse de un bien integrante del patrimonio cultural de la Nación”, señala la nota enviada desde el Congreso.

El busto en cuestión rinde homenaje al General Bernardino Caballero, héroe de la Guerra de la Triple Alianza, expresidente de la República y fundador de la ciudad de San Bernardino y del Partido Colorado.

Soroka recordó que:

El monumento posee valor histórico, simbólico y patrimonial .

Está protegido por la Ley 5621/16 de Protección del Patrimonio Cultural .

Cualquier alteración, traslado o retiro debe contar con autorización oficial.

La ley establece sanciones penales para quienes causen daño, destrucción, alteración o intervención no autorizada de bienes patrimoniales.

El documento menciona específicamente el Artículo 41 de la Ley 5621/16, que contempla:

Responsabilidades penales

Sanciones administrativas

Posibles acciones judiciales

Obligación de restitución del bien afectado

El senador fue claro al señalar que la Municipalidad de San Bernardino debe: Restituir el busto a su lugar original Abstenerse de modificar bienes patrimoniales sin autorización. En caso contrario, enfrentar una denuncia ante la Fiscalía. La nota fue recepcionada oficialmente por la Junta Municipal, quedando constancia del plazo otorgado.

Intendente había prometido reponer busto

El doctor Darío Caballero Bracho, bisnieto de Bernardino Caballero, informó ayer que mantuvo una reunión con el intendente de San Bernardino, Emigdio Ruiz Díaz (ANR), tras el retiro del busto y la placa del fundador de la ciudad, ocurrido recientemente en la plaza central.

Según Caballero Bracho, el intendente de San Bernardino le pidió disculpas y le prometió personalmente reponer el busto y la placa en el mismo lugar. La reinauguración se realizará el próximo 26 de febrero de 2026, en un acto que será organizado en conjunto por la Municipalidad y la Fundación Bernardino Caballero.