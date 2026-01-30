Política
30 de enero de 2026 - 15:17

Colym amenaza con denunciar a intendente de San Ber si no repone busto de Bernardino Caballero

El busto de Bernardino Caballero se encuentra tirado en el taller de la Municipalidad.
El busto de Bernardino Caballero se encuentra tirado en el taller de la Municipalidad.

El presidente de la Comisión Permanente, Colym Soroka (ANR) en su carácter de titular de la Comisión Nacional de Puesta en Valor del Congreso recordó al intendente de San Bernardino, Emigdio Ruiz Díaz (ANR), que la remoción del busto del general Bernardino Caballero en la plaza central de la ciudad constituye un hecho punible conforme a la Ley de Protección del Patrimonio Cultural. Le emplaza una semana reubicar de lo contrario le advierte que lo denunciará ante la Fiscalía por dañar un bien patrimonial.

Por ABC Color

La advertencia fue realizada mediante una nota oficial remitida ésta mañana a la Municipalidad de San Bernardino, donde el legislador señala que la intervención sobre el monumento histórico carece de autorización legal y representa una violación directa a la Ley N.º 5621/16.

El senador Colym Soroka dijo a ABC Color que le da tiempo una semana al intendente colorado Ruiz Díaz a restituir el busto a su estado original, advirtiendo que, en caso de incumplimiento, procederá a realizar una denuncia ante el Ministerio Público.

“El hecho constituye un delito tipificado, al tratarse de un bien integrante del patrimonio cultural de la Nación”, señala la nota enviada desde el Congreso.

El senador Colym Soroka, presidente de la Comisión Permanente del Congreso Nacional.
El senador Colym Soroka, presidente de la Comisión Permanente del Congreso Nacional.

El busto en cuestión rinde homenaje al General Bernardino Caballero, héroe de la Guerra de la Triple Alianza, expresidente de la República y fundador de la ciudad de San Bernardino y del Partido Colorado.

Soroka recordó que:

  • El monumento posee valor histórico, simbólico y patrimonial.
  • Está protegido por la Ley 5621/16 de Protección del Patrimonio Cultural.
  • Cualquier alteración, traslado o retiro debe contar con autorización oficial.

La ley establece sanciones penales para quienes causen daño, destrucción, alteración o intervención no autorizada de bienes patrimoniales.

El documento menciona específicamente el Artículo 41 de la Ley 5621/16, que contempla:

  • Responsabilidades penales
  • Sanciones administrativas
  • Posibles acciones judiciales
  • Obligación de restitución del bien afectado

El senador fue claro al señalar que la Municipalidad de San Bernardino debe: Restituir el busto a su lugar original Abstenerse de modificar bienes patrimoniales sin autorización. En caso contrario, enfrentar una denuncia ante la Fiscalía. La nota fue recepcionada oficialmente por la Junta Municipal, quedando constancia del plazo otorgado.

Intendente había prometido reponer busto

El doctor Darío Caballero Bracho, bisnieto de Bernardino Caballero, informó ayer que mantuvo una reunión con el intendente de San Bernardino, Emigdio Ruiz Díaz (ANR), tras el retiro del busto y la placa del fundador de la ciudad, ocurrido recientemente en la plaza central.

Emigdio Ruiz Diaz, intendente de San Bernardino.
Emigdio Ruiz Diaz, intendente de San Bernardino.

Según Caballero Bracho, el intendente de San Bernardino le pidió disculpas y le prometió personalmente reponer el busto y la placa en el mismo lugar. La reinauguración se realizará el próximo 26 de febrero de 2026, en un acto que será organizado en conjunto por la Municipalidad y la Fundación Bernardino Caballero.