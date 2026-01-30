Liberales denuncian presunta maniobra para alterar el padrón electoral en Paso de Patria

La denuncia fue realizada públicamente por el diputado Diosnel Aguilera y el intendente municipal Antonio Gómez, ambos referentes del PLRA. Advirtieron sobre una presunta maniobra destinada a modificar el padrón electoral de la localidad.

Lea más: https://www.abc.com.py/politica/2025/07/08/llamativos-traslados-de-votantes-esto-dice-al-respecto-el-tsje/

De acuerdo con lo expuesto, dirigentes colorados habrían promovido la elaboración de una lista con aproximadamente 390 electores que serían impugnados antes del 31 de enero.

El intendente de Paso de Patria, Antonio Gómez, señaló que la nómina se filtró en las últimas horas y que incluiría, en su mayoría, a ciudadanos identificados como simpatizantes de su administración, entre ellos incluso afiliados al propio Partido Colorado.

“Las personas que figuran en esa lista aparecen dispersas en otros distritos como Humaitá o General Díaz, pero no en Paso de Patria”, afirmó el jefe comunal, quien aseguró que se trata de ciudadanos nacidos en la comunidad, familiares suyos y vecinos que residen de manera temporal en la República Argentina por motivos laborales o de salud.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Según Antonio Gómez, el argumento que se utilizaría para excluirlos del padrón sería una supuesta falta de residencia en el distrito.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En ese contexto, apuntó directamente al candidato Sebastián Fernández (ANR-HC), a quien identificó como impulsor de la iniciativa, y sostuvo que este último tendría su residencia en la ciudad de Pilar.

El intendente recordó además que, con anterioridad, cerca de 200 electores ya habían sido excluidos del padrón de manera arbitraria por disposición judicial, lo que redujo el número de habilitados de aproximadamente 1.900 a 1.765 personas. Dicha medida fue adoptada por la jueza Yolanda Valenzuela Rivas, según indicó.

Ante este escenario, Gómez afirmó que su sector no permanecerá pasivo y que accionará legalmente para resguardar los derechos de los ciudadanos afectados, al tiempo de poner en duda la imparcialidad de la Justicia Electoral.

Actualmente, el padrón electoral de Paso de Patria cuenta con 1.765 electores habilitados. En ese marco, Antonio Gómez anunció que buscará la reelección con el respaldo de liberales y colorados disidentes, destacando que su gestión logró sumar adhesiones en distintos sectores de la comunidad.

Por su parte, el diputado Diosnel Aguilera (PLRA) advirtió que cualquier intento de exclusión masiva de votantes constituye un grave atentado contra la democracia, especialmente en un distrito fronterizo donde la movilidad hacia la Argentina es una práctica habitual ante la falta de oportunidades laborales y sociales.

Candidato rechaza la acusación

El candidato a la intendencia por el movimiento Honor Colorado, Sebastián Fernández, en comunicación con la prensa, desmintió las denuncias realizadas por el intendente de Paso de Patria Antonio Gómez (PLRA), quien lo había responsabilizado de un supuesto intento de manipulación del padrón electoral con miras a las próximas elecciones municipales.

“El intendente hizo circular una lista falsa en la que incluso figuran ciudadanos paseños. Creemos que esta acción responde a la desesperación del mismo”, expresó el candidato.

Fernández reconoció, no obstante, que en una instancia anterior su sector había solicitado formalmente al Tribunal Electoral la verificación del padrón electoral.

Según explicó, esa petición se basó en la detección de inscripciones de personas provenientes de otros distritos e incluso de otros departamentos, situación que —afirmó— fue constatada y es de público conocimiento.

En relación con las versiones que cuestionan su residencia en la localidad de Paso de Patria, Fernández aseguró que es oriundo de Paso de Patria y que reside en la casa de sus padres, donde mantiene un establecimiento ganadero familiar. “Aquí nos conocemos todos y la gente sabe dónde vivo”, afirmó.