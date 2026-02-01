Intendente liberal dice que la DNIT y CGR le investigan tras criticar a Peña

En esa ocasión, el titular del Poder Ejecutivo calificó al intendente Ríos como una persona con quien no se puede trabajar y que lo único que hace es criticar la gestión del Gobierno nacional. Así, el acto oficial se tiñó de proselitismo cartista con miras principalmente a las elecciones municipales de este año.

Horas después, Ríos respondió al Presidente en un video. Instó a Peña a salir a la calle para sentir la necesidad de la gente así como hacen los jefes municipales en sus distritos.

También “invitó” al mandatario a dejar de descansar en su costosa mansión de San Bernardino y de vivir en medio de la opulencia mientras los paraguayos deben contar monedas para llegar a fin de mes, porque el salario no les alcanza.

“Peña, saque su reloj de 60.000 dólares, deje de descansar en su mansión en San Bernardino y salga a la calle, como los intendentes. La gente no está mejor. Deje de dar consejos que son ficticios a los paraguayos que están buscando el sustento. Deje de querer dividir. No es momento de discursos políticos, de poner el palo a la rueda. Recíbame en Palacio (de López)”, dijo el intendentes en respuesta a Santiago Peña.

El intendente liberal le indicó a Santiago Peña que entiende que están en un año netamente electoral, pero agregó que el mandatario debe asesorarse mejor antes de hacer proselitismo y negar las gestiones que fueron hechas por él ante el Ejecutivo para un trabajo conjunto.

DNIT ya inspeccionó, dijo

El intendente José Ríos reveló que, tras criticar a Peña, la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) y la Contraloría General de la República (CGR) no se demoraron en iniciar una investigación sobre su patrimonio. Dijo que no tiene nada que esconder.

“No, no tenemos nada que ocultar, estamos tranquilos, estamos con la conciencia tranquila, sabíamos que iban a actuar de esa manera, posterior a la repercusión negativa que tuvo hacia ellos, porque eso fue lo que ocurrió. Ellos generaron esta situación, no nosotros, y luego lo que esperaban era encontrar tal vez a una autoridad, a un intendente sumiso, que genere, digamos, que tenga cierto temor hacia esta estructura de poder que ellos manejan”, expresó el jefe comunal de Caaguazú.

En otro momento, el político liberal recordó que tiene las puertas abiertas a la Contraloría o cualquier otro ente. Contó que este viernes último funcionarios de la DNIT, a cargo de Óscar Orué, realizó una verificación del complejo que pertenece a su familia en la ciudad de Caaguazú.

“No tardan mucho en reaccionar, cuando tienen que buscar, atacar, digamos, a los adversarios. Pero sí se tardan mucho para generar soluciones de problemas a los proyectos de reparación de caminos, para poder generar soluciones de problemas a los proyectos, en este caso la mejora de calidad del servicio de salud, ahí sí creo que está fracasando un poco el gobierno”, expresó el político liberal.

Agregó que también se enteró de que la Contraloría General de la República, a cargo de Camilo Benítez Aldana, inició una investigación sobre su patrimonio. “No tenemos ningún inconveniente de mostrar, hasta inclusive nos va a ayudar porque ahí están manifestando cosas muy desacertadas”, manifestó el intendente de Caaguazú.