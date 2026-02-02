Democracia en Paraguay se dio tras “históricas luchas ciudadanas”, recuerda MNP

En Paraguay se celebra el Día Nacional de la Democracia cada 3 de febrero, ya que cada 2 y 3 de febrero se recuerda el fin de una de las dictaduras más largas de Latinoamérica, la de Alfredo Stroessner, quien cayó en 1989.

Por esta histórica fecha, el MNP recuerda que la democracia en Paraguay “es el resultado de las históricas luchas ciudadanas por un régimen capaz de proteger y preservar aquello que es esencial a la dignidad de las personas”, que esto último, son los derechos humanos.

Asimismo, apuntan que “aún sin credenciales ni experiencias democráticas significativas” se logró colocar los “andamios” para la construcción de un Estado Social de Derecho, tal como se expresa en la Constitución Nacional de 1992.

Asimismo, sostienen que se celebra una “progresividad” tanto en materia legislativa como en el desarrollo de instituciones democráticas, sin embargo, apuntan que también la democracia, para que sea vista y defendida por la sociedad, se deben consagrar leyes e instituciones, al igual que concretar cotidianamente políticas públicas con enfoque de derechos y género que favorezcan el bien común con justicia y equidad.

También, en memoria de las víctimas de la dictadura que cayó hace 37 años, el mecanismo exhorta a la investigación y sanción de todos los hechos de tortura para evitar la impunidad.

Informe de la Comisión de Verdad y Justicia

Finalmente, se insta a las instituciones educativas “a enseñar nuestra historia reciente y a promover los derechos humanos”, tal como existe una recomendación en el Informe de la Comisión de Verdad y Justicia.

Para acceder al informe de la Comisión, se puede ingresar a este enlace.

