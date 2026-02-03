Honor Colorado abrirá chapa de precandidatura a intendente en dos distritos de Misiones

El pasado 19 de enero, el diputado cartista Carlos Arrechea anunció que, tras una reunión dirigencial del movimiento Honor Colorado en Misiones, se buscaría presentar candidaturas únicas para las elecciones internas partidarias previstas para el próximo 7 de junio. Indicó además que, en los distritos donde exista más de un precandidato, se recurriría a encuestas para definir las postulaciones.

Tras ese anuncio, durante el último fin de semana se realizaron encuestas en tres distritos del departamento de Misiones.

San Ignacio

Uno de ellos fue San Ignacio, donde participaron como precandidatos María Gloria Rodríguez y Jorge Caballero, ambos actuales concejales municipales; Cristina Ayala, actual intendenta; y Carlos Afara, exintendente.

En este distrito, los resultados arrojaron un empate técnico entre María Gloria Rodríguez, respaldada por el senador cartista Derlis Maidana y el consejero de la Entidad Binacional Yacyretá, Michel Flores; y Jorge Caballero, quien cuenta con el apoyo del diputado Carlos Arrechea y del gobernador de Misiones, Richard Ramírez.

Con este resultado, los precandidatos de Honor Colorado en San Ignacio serán María Gloria Rodríguez y Jorge Caballero. En ese sentido, luego de conocerse los datos, y según informaciones recogidas, la actual intendenta Cristina Ayala estaría acompañando la precandidatura de Jorge Caballero con miras a las internas partidarias.

San Miguel

Otro de los distritos donde Honor Colorado abrirá la chapa para la intendencia es San Miguel. Allí, la encuesta también arrojó un empate técnico entre Éver Zorrilla, respaldado por Carlos Arrechea y Richard Ramírez, y Sergio Ramírez, acompañado políticamente por Derlis Maidana y Michel Flores. De esta manera, ambos serán precandidatos a intendente por dicho movimiento.

Villa Florida

En tanto, en el distrito de Villa Florida, la encuesta incluyó a varios precandidatos. Entre ellos figuran Richard Castiñeira, actual intendente municipal y convencional titular de la Seccional Colorada Nº 257 Bernardino Caballero; Andrés Rojas, médico veterinario, actual concejal municipal y funcionario de la Entidad Binacional Yacyretá, y Sandra Ojeda, docente y actual concejala municipal.

También participó como precandidata Susana Verza, médica de profesión, actual vicepresidenta de la Seccional Colorada Nº 257 Bernardino Caballero y encargada de la Unidad de Salud Familiar de la comunidad de Arazapé, compañía del distrito de San Miguel.

En ese contexto, el dirigente de Honor Colorado en Misiones y consejero de la Entidad Binacional Yacyretá, Michel Flores, anunció los resultados a través de su cuenta de Facebook. “¡Tenemos resultados! Hoy concluyó con éxito el proceso de encuestas con un total de 314 muestras. Después de dos días conocemos al candidato oficial de Honor Colorado”, expresó.

En la misma publicación, Flores felicitó a la doctora Susana Verza por obtener la mayor aceptación ciudadana y agradeció a los demás precandidatos, al equipo de Honor Colorado y a la ciudadanía de Villa Florida por su participación y compromiso.