Honor Colorado confirma a Rolón como precandidato a intendente de Ayolas

La confirmación de la precandidatura a intendente de Ayolas de Cristhian Rolón se produce días después de que circulaban versiones extraoficiales que indicaban que el mismo fue el elegido por el sector liderado por el diputado Carlos Arrechea (ANR – HC), en coordinación con el gobernador de Misiones, Richard Ramírez (ANR – HC). Esta decisión generó malestar en sectores internos del cartismo local, particularmente en el ingeniero y capitán de bomberos José Mutti (ANR), quien integraba el equipo político colorado liderado por el senador Derlis Maidana (ANR – HC), y el consejero de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), Michel Flores.

Disconforme con esta situación, Mutti, actualmente funcionario de la EBY, decidió abandonar el cartismo e integrarse al movimiento Colorado Añetete, desde donde buscará posicionarse como aspirante a la intendencia de Ayolas en el próximo proceso electoral municipal.

En ese contexto, Mutti contará con el acompañamiento de los movimientos Fuerza Republicana y Causa Republicana, que también participarán de las internas coloradas en el distrito. Cada sector político conformará su propia lista de candidatos a concejales municipales.

De acuerdo con lo acordado por los líderes departamentales, el sector liderado por Arrechea y Ramírez definiría candidaturas en Ayolas, San Miguel, San Ignacio, San Patricio y Yabebyry.

En tanto, el bloque encabezado por Maidana y Flores sería responsable de la definición de postulantes en los distritos de Villa Florida, San Juan Bautista, Santa María de Fe, Santa Rosa y Santiago, completando así el esquema de reparto interno de candidaturas dentro del oficialismo colorado en el departamento de Misiones.

