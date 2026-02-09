IPS: empresas de Pettengill “marcaron” el precio de US$ 23 millones para lavandería

Juez y parte. Al parecer esa habría sido la participación de las empresas ligadas a Juan Carlos Pettengill Castillo, hijo del senador aliado al cartismo, Luis Alberto Pettengill, en el llamado a licitación del Instituto de Previsión Social (IPS) para la contratación del servicio de lavandería y provisión de sábanas, por un monto máximo de G. 160.000 millones, unos US$ 23 millones.

El dictamen N° 62/25 del 12 de agosto de 2025 de la Unidad Operativa de Contrataciones (UOC) de la previsional detalla la metodología que se utilizó para la elaboración de los precios referenciales en los tres lotes de la citada licitación. El documento dice que los costos de referencia (G. 40.225 para el servicio de lavandería; G. 103.751, G. 116.900 y G. 301.313 para servicio de lavandería con provisión de sábanas) se fijaron a partir de los presupuestos entregados por las empresas Ao Potî SA, Dysa Healthcare SA y Lavatt SA, además de una licitación similar y en la cual fue adjudicada el Consorcio Dylav.

El diputado colorado Mauricio Espínola hizo público el sábado último el desglose de la participación accionaria de las empresas que presentaron sus ofertas ya en el llamado a licitación, cuya apertura de sobres tuvo lugar el 7 de noviembre de 2025.

El Consorcio Dylav, conformado por Dysa Healthcare SA y Lavatt SA, fue uno de los que presentaron su propuesta. La casualidad es que tanto la fusión empresarial como las compañías donde el hijo del legislador colorado es el principal accionista fueron utilizadas por la previsional meses antes para establecer cuánto debía pagar por el servicio.

El dictamen del IPS muestra que los precios de los tres negocios de Pettengill tienen una variación mínima. Sin embargo, determinantes para “marcar” el precio final para el llamado a licitación, dado que representaron el 75% del análisis previo.

La maniobra quedó más en evidencia cuando el Consorcio Dylav presentó su oferta por el servicio y provisión con una mínima variación con respecto al costo establecido por la previsional y que ellos mismos ayudaron a construir.

El diputado Espínola hizo pública la resolución N° 086-018/2025 del 18 de noviembre de 2025 donde el IPS adjudicó al Consorcio Dylav el lote 1 del llamado, por un máximo de G. 80.000 millones (US$ 11,5 millones).

Llamativamente, a pesar de la magnitud del llamado, la adjudicación y otros documentos aún no son publicados en el portal web de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP).

El otro beneficiado

El cuarto presupuesto usado por la UOC de la previsional para establecer el precio referencial fue de Ao Potî SA, que integró con la empresa Industrias Médicas del Paraguay SA el Consorcio Industrias Médicas. Este grupo, cuyos representantes son Diego Marcelo Daud Orué y Luis Felipe Sousa Mujica, se quedó con los lotes 2 y 3 de la licitación que igualmente son por el monto máximo de G. 80.000 millones (US$ 11,5 millones).

El plazo de vigencia para los tres lotes es de 49 meses, asegurando un negocio millonario a largo plazo para los grupos adjudicados.

Precios extremadamente elevados

El diputado colorado Mauricio Espínola, precisamente, en su posteo del sábado último señaló que los precios unitarios adjudicados por el IPS para el servicio de lavandería y compra de sábanas por más de cuatro años son extremadamente elevados. “Una compra masiva de bienes disfrazada de servicio, con valores que superan los G. 300.000 por cada sábana”, cuestionó. Dijo que el lavado tampoco es razonable. “El IPS pagará más de G. 40.000 por kilo, cuando en el mercado ese precio corresponde a 10 kilos y no a 1 kilo. El verdadero negocio está en la provisión inicial de sábanas, que permite facturar montos elevados desde el inicio, y luego asegurar ingresos permanentes mediante el lavado diario”, subrayó. Igualmente, denunció que en este llamado no habría existido competencia real.