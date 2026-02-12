Mujeres inscriben chapa para presidir el PLRA e hija de Rodrigo Quintana busca la JLRA

Dicho movimiento inscribió a la apoderada liberal abogada Marlene Orué como candidata a presidir el PLRA; a la artista luqueña Luz Borja como candidata a vicepresidenta primera y al ex senador Fernando Pfannl para la vicepresidencia segunda.

Dicho bloque promovió acciones judiciales contra la resolución de la Convención del PLRA que anuló la paridad y la redujo a un mínimo del 20% mujeres en todas las listas.

Recalcan que Orué es abogada y dirigente liberal en numerosas manifestaciones contra el cartismo; que Borja fue precandidata a la Vicepresidencia de la República en 2023 acompañando a Martín Burt y actualmente es candidata a concejal por la ciudad de Luque. Destacan además que Pfannl fue senador y ex embajador del Paraguay ante los Estados Unidos de América.

En la lista nacional para el Directorio, el Miembro N.º 1 es Olga Paredes, docente universitaria, investigadora y dirigente liberal.

Destacan además una representación histórica, la del abogado Taguide Picanerai (miembro N°8), primer dirigente indígena candidato al Directorio en la historia del PLRA.

Los demás candidatos a miembros del Directorio del PLRA son: Fabian Martí, Celsa Acosta, Diego López, Alma Segovia, Gustavo Guggiari, Jessica Vergara, Cariña Cañete, Alba Ozuna, Armando Sosa Traverzzi, Carmen Mendoza, Nery Peña y Mirta Ríos Chiuzano.

Así también Martín González, Johana Cuenca, Diego Bazán, Alicia Benítez, Kike Julio, Jessica López, Guido Cuevas Almando, Natalia Aguilar, Víctor Sosa Traverzzi, Angélica Escurra, Danny Cabrera, Eloisa Ibarra y Jesús Cardozo.

Sol Quintana para el JLRA

En otro punto resaltan que la candidata a presidenta de la JLRA es Sol Quintana, hija de Rodrigo Quintana, asesinado durante la represión cartista en la madrugada del 1 de abril de 2017 durante un atraco policial a la sede liberal.

Acompañan a Sol Quintana como vicepresidente 1° Walter Julio, dirigente social de barrios populares de Asunción, y como vicepresidenta Sofía Jure, comunicadora y estudiante de la Universidad de Buenos Aires (UBA).

Recuerdan que Coherencia Liberal obtuvo más de 27.000 votos en las elecciones internas de 2021 y que proyectan ampliar ese respaldo y consolidarse como una alternativa independiente dentro del PLRA, con nuevos liderazgos de mujeres y jóvenes comprometidos con la renovación institucional y el fortalecimiento democrático del partido.