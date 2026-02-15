Ortega plantea despedir a 3000 planilleros y plan de viviendas en APP

-¿Cuáles serían tus propuestas de campaña?. ¿al asunceno, cuando le decis: “Esto es lo que vamos a hacer apenas tengamos la municipalidad”?

-Bueno, en primer lugar, orden y transparencia. Hay que ordenar la casa, eso implica reducir gastos rígidos, implica poner todos los servicios a evaluación de posibles alianzas público-privada, concesiones y lo que eso conlleve, para que podamos desarrollar y modernizar ciertos servicios que, si los mantenemos 100% en el ámbito público,... bueno, van a seguir en las condiciones en las que se están prestando esos servicios... y eso no tiene mucho sentido.

Una “comisión de talento humano” que evalúe cómo desvincular en diciembre de este año por lo menos a 3.000 funcionarios, que en realidad no son funcionarios, son planilleros y operadores políticos, tenemos el dato, porque no entran en los metros cuadrados de la municipalidad. Entonces, reducción de esos costos fijos.

Alianzas público-privadas y transparencia 100%. O sea, hay que entrar a publicar todo lo que yo vengo reclamando en 2021: facturas, cheques. Todos los procesos de pausa tienen que ser transparentes para el contribuyente, para poder recuperar la confianza y reducir también la morosidad. Obviamente, la renegociación de la deuda. Todo eso entra en “orden y transparencia”, que son las primeras medidas que tenemos que tomar para romper un sistema que está instalado, cambiar el modelo de gestión y a partir de ahí poder pensar en las otras cuestiones que se tienen que hacer también.

-Cuando decis “algunos servicios públicos” que pasarían a ser privados, ¿a qué te referis?

-No, yo no pienso en servicios públicos que van a ser privados. Por eso me gusta hablar de alianzas público-privadas en las cuales puedan converger el sector público con privado y en colaboración prestar algunos servicios. Nosotros proponemos hacer una auditoría al entrar ahí en el periodo de transición para poder evaluar cuáles, pero de los servicios que hoy presta la municipalidad todos van a ser sometidos. “Sistemas de gestión de residuos” puede ser uno, “Mercados” es otro, el Jardín Botánico, Parque Zoológico, Planta Asfáltica, Terminal de ómnibus, todo eso tiene que ser sometido a consideración de alianzas público-privadas.

Es decir, tenemos que entrar y hacer el cálculo. Si la municipalidad es rentable, si es más rentable para la municipalidad eso, o tener otro tipo de ingresos trabajando con el sector privado y otro tipo de ingresos que nos permita convertir esos ingresos a cuestiones que el municipio tiene que seguir haciendo de forma 100% pública, porque hay que reordenar la administración.

Lo segundo es, sí o sí, aunque quede en el sistema público o en una alianza público-privada, el sistema de gestión de residuos. Ese es el reclamo constante en los barrios. Asunción es un municipio que sigue recolectando basura como se hacía en las otras capitales del mundo en los años 70-80. No podemos, hay que modernizar, tenemos que tener distribución, tenemos que tener plantas de conversión de todo el residuo orgánico, plantas de reciclaje de todo el residuo no-orgánico, todas esas cuestiones tenemos que trabajar de forma urgente.

Y el tercer reclamo de la ciudadanía es la seguridad, y la seguridad implica iluminación de parques y plazas, parques, espacios públicos de calidad, que es donde yo quiero destinar el grueso de la inversión municipal que se tiene que hacer con presupuesto.

-¿En las plazas sería tu principal inversión?

-Plazas, espacios públicos. Es plazas, veredas, calles, parques, todo lo que es espacio público.

-En el tema de las famosas plazas que ahora son ocupadas por seccionales, ¿qué planes tienen para eso?

-La municipalidad tiene que emprender un camino claro de recuperación de los espacios públicos, y a mí no me va a temblar la mano hacer eso porque yo tengo un informe de la gestión municipal que se retiró en el 96, y del informe que dejó esa gestión (de Carlos Filizzola) sobre las plazas ocupadas, no solamente por seccionales, por militares, por ejemplo, todas esas hectáreas de viviendas de militares ahí cerca del Club Libertad son todas municipales, son hectáreas que podrían ser viviendas para asuncenos y asuncenas, parques, plazas, o sea, muchísimas cuestiones que se podrían hacer son hectáreas y hectáreas, ese informe está y solamente en todo este periodo, desde el gobierno que salió en el año 96 hasta hoy, se han recuperado dos seccionales, dos espacios públicos, solamente.

Entonces, eso se tiene que comunicar efectivamente a la ciudadanía para que nos acompañe en la lucha por recuperar espacios públicos que Asunción necesita, necesita para parques y plazas, pero necesita también para que exista una oferta de viviendas para los asuncenos y asuncenas Y eso también se puede hacer en alianzas públicas-privadas, para que los asuncenos vuelvan a vivir Asunción, hay muchos asuncenos que fueron expulsados, sobre todo familias jóvenes que no han tenido acceso a oportunidades de vivienda. Yo ya he presentado como parlamentaria un proyecto ejecutivo con el diputado Raúl Benítez que es "Ko’ape“, que es un plan piloto sobre un edificio que es parte del Estado que está en el centro y es apenas como un inicio, un plan piloto, como digo, de una oferta de vivienda que se podría hacer en conjunto con la municipalidad, el gobierno nacional y el sector privado y otras cuestiones que queremos desarrollar. Pero recuperación de espacios públicos es seguro un tema.

-Respecto a la encuesta que se viene, en caso que salgas como perdedora, ¿tu equipo colaboraría con el equipo ganador?

-Cien por ciento, el compromiso con la unidad es total, no solamente mío sino de todo el equipo que me acompaña, de los referentes políticos, de Kattya (González), de Miguel (Prieto), de la doctora Esperanza Martínez, del doctor (Dionisio) Borda, de Salyn Buzarquis, nosotros tenemos un compromiso con la unidad y sabremos honrar ese compromiso desde el próximo lunes 23 de febrero y así también de ganar la encuesta vamos a exigir ese compromiso a nuestros compañeros y compañeras que sabemos que también tienen el compromiso de acompañarnos.

-¿Y cuándo ganes? ¿Vas a estar 5 años ahí o a los 2 años la senaduría?

No, no, no, para nada, yo creo que Asunción merece un compromiso y ese compromiso es lo que a mí me lleva a tomar la decisión de intentar ir a la municipalidad. Porque lo más cómodo para mí hubiese sido quedarme en mi banca en Cámara de Diputados. Estoy ahí desde hace dos años y medio, entiendo ya a cabalidad cómo funciona el trabajo parlamentario, en una condición adversa, somos una minoría, pero sin lugar a dudas la tarea parlamentaria, -no quiero decir que sea más fácil-, pero es una actividad más tranquila que es la actividad de la Intendencia Municipal, no administro recursos, podría ser menos riesgoso, incluso tengo fueros. Pero es solamente mi compromiso creciente con Asunción, el que me lleva a tomar la decisión de ir a pugnar por la Intendencia Municipal y tengo el compromiso de cumplir esa gestión y ese mandato que los asuncenos me otorgan en caso de ganar el próximo 4 de octubre.

-¿Crees que podrías tener el voto del Colorado disconforme en Asunción?

-En todo el país hay más colorados que el resto de los partidos, hay distritos excepcionales que podrían tener una mayoría opositora, el padrón en general y sobre todo en Asunción están asentados la mayor cantidad de colorados Eso es real, y estoy 100% segura de que quien quiera ganar la Intendencia Municipal tiene que tener votos colorados, tiene que ser capaz de traspasar públicos y conseguir votos colorados. Yo los he conseguido en el 2023, porque hay muchos colorados que se identifican como colorados y que se identifican como mis votantes y que están tranquilos y orgullosos y así se manifiestan en el trabajo que yo hago en Cámara de Diputados.

Yo llegué (a Diputados) con votos de todos los partidos políticos, o sea, yo no podría llegar, yo soy del Partido del País Solidario. Yo no podría haber llegado a esa banca solo con votos del País Solidario, sé que no somos tantos afiliados en Asunción. Yo conquisté votos liberales y conquisté votos colorados, pero, sobre todo la candidatura en la Intendencia es una candidatura que necesita tener un apoyo de 130.000 a 140.000 votos. Eso en Asunción no lo vamos a lograr sin votos colorados, considerando que en Asunción perdimos en la última elección por 86.000 votos de diferencia, es decir, hay una mayoría colorada que naturalmente tiene que poder apostar con una candidata opositora para que esa candidata pueda ganar el próximo 4 de octubre. Yo estoy no solamente segura por una convicción ciega, es porque converso con vecinos y vecinas que se identifican como colorados y que están dispuestos a acompañarme en este proyecto.