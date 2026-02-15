Villate defiende avance de 5G a pesar de los reclamos a gestión de Conatel

En una extensa entrevista, el ministro de Tecnologías de la Información y Comunicación (Mitic), Gustavo Villate, señaló a ABC los avances en la licitación de la red 5G, la transformación de la Red Nacional de Fibra Óptica y la ambiciosa meta de convertir al país en un “hub” regional de centros de datos.

Tras los cuestionamientos existentes a su gestión, Villate la defiende y apunta detalles de la hoja de ruta promovida desde el cargo.

–Ministro, recientemente se habló de la apertura de un nuevo llamado para la red 5G tras la liberación del espectro. ¿En qué estado se encuentra?

–Estamos trabajando con la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) para liberar ciertos rangos de frecuencia disponibles. El objetivo es adaptar el pliego de bases actual a esos rangos, dependiendo de la cantidad de sub-bandas que resulten del estudio de adecuación.

Aunque la liberación técnica se hizo en diciembre, Conatel sigue revisando análisis de disponibilidad para evitar interferencias en las fronteras y asegurar que los dispositivos estén preparados para estas sub-bandas. Nuestra posición es avanzar con esta licitación en la brevedad posible.

–¿Habrá cambios significativos en los requisitos para este nuevo proceso?

–En principio, la intención es mantener la misma estructura del pliego anterior, ya que no vemos elementos favorables en modificar puntos particulares en este momento. No obstante, estamos abiertos a lo que pueda surgir en la etapa de consulta pública. Mantendremos el límite de cuatro sub-bandas por licenciatario; si una empresa que ya tiene licencia desea participar (Nubicom y Claro), deberá renunciar a parte de su asignación actual para no exceder ese tope.

–Respecto a Nubicom, la empresa recientemente adjudicada y con cuestionamientos, ¿cuál es su situación actual?

–De acuerdo con el reporte de Conatel, la empresa está cumpliendo con las exigencias regulatorias hasta el momento. Ya presentaron la ingeniería de detalle del proyecto, la cual fue aprobada, y han cumplido con hitos como el pago por el uso del espectro de este año. Todavía se encuentran dentro del plazo de implementación de su infraestructura.

–¿Se sabe qué tecnología o proveedores de infraestructura utilizará esta firma?

–Sé que Claro opera con infraestructura de Nokia. En el caso de Nubicom, no he tenido acceso a la documentación técnica del proyecto de ingeniería para confirmar su elección. Sé que mantuvieron conversaciones con Nokia, pero desconozco si finalmente optaron por un modelo de vendedor único o uno “multivendor”, que combine distintos fabricantes para el transporte y las radiobases.

–Paraguay suele aparecer rezagado en rankings de velocidad móvil. ¿Cómo impactará el 5G en estas métricas?

–El 5G marcará un cambio radical porque la diferencia de velocidad es de 10 a 1 respecto a lo que tenemos. Es difícil competir en rankings cuando otros países ya tienen despliegues masivos y nosotros veníamos rezagados. Sin embargo, nuestra cobertura y capacidad móvil actual son competitivas respecto a los vecinos, aunque no por eso estamos satisfechos.

–Cambiando de tema, ¿cuál es el plan para la Red Nacional de Fibra Óptica y el problema de la “última milla”?

–Consideramos que hubo un error conceptual en gestiones anteriores al intentar que el Mitic actuara como un operador, cuando su rol es ser un ente rector.

Heredamos una red con equipos que ya no tienen soporte o de fabricantes que no consideramos confiables, como Huawei.

Paraguay es extenso y la “última milla” es un desafío de capilaridad costoso. Por ello, hemos volcado los compromisos sociales de las licencias hacia la conectividad directa de escuelas, centros de salud y comisarías en lugar de entregar notebooks, que solían quedar obsoletas rápidamente. Esto, además, lo hacemos directamente a través de estos acuerdos, sin que represente una erogación extra para el Estado, ya que es una carga del licenciamiento.

–Usted mencionó planes para soterrar infraestructura. ¿Qué convenios se están gestando?

–Estamos trabajando con el MOPC para que las nuevas rutas incluyan triductos (ductos soterrados). Esto ya lo vimos en la calle Palma por una cuestión visual, pero en las rutas es vital para la fiabilidad del servicio. Si hay incendios o accidentes, la conexión no se interrumpe. Es un plan estratégico, especialmente para la Ruta Bioceánica, que será nuestro punto de amarre para conectar el Atlántico con el Pacífico.

–Esto suena a una base para atraer data centers. ¿Qué tan cerca estamos de inversiones reales en ese rubro?

–El interés es enorme y diario. Paraguay ofrece energía estable por las hidroeléctricas, pero necesita esa estabilidad troncal de fibra para atraer a los grandes consumidores de ancho de banda. Si una empresa instala un data center de 100 MW, hablamos de una inversión base de 1.000 millones de dólares, solo en infraestructura.

–¿Podríamos estar hablando de empresas reconocidas mundialmente como Nvidia, OpenAI o Palantir interesadas en instalarse aquí?

–No quisiera dar nombres específicos para no generar falsas expectativas, porque no hay contratos firmados, pero es público que hemos realizado visitas a varias de estas empresas en Washington y San Francisco, las cuales figuran en la agenda oficial del Presidente. En algunos casos, el interés está relacionado con servicios de procesamiento de datos e inteligencia artificial, y en otros con servicios diferentes.

Respecto a Palantir, no recuerdo un contacto directo a través del Mitic; es probable que el Ministerio de Industria y Comercio (MIC) sea quien reciba esos contactos iniciales por tratarse de temas de inversión.

–¿Qué papel juega la Ley de Protección de Datos Personales en esta hoja de ruta?

–Es fundamental por tres ejes: la privacidad del ciudadano, la seguridad nacional y la atracción de inversiones. No podremos procesar datos de terceros países en nuestros data centers si no garantizamos por ley su resguardo.

Estamos trabajando en la reglamentación para someterla a consulta pública y construir un marco que beneficie a todos, permitiendo incluso que Paraguay crezca en servicios de BPO (tercerización) para el extranjero).