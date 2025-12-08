Empresa “amiga” apuntó propuesta de 5G alineada al lobby del gobierno

La licitación de la red 5G promovida por el gobierno de Santiago Peña está marcada por una evidente sincronía entre los movimientos corporativos y la agenda oficial gubernamental.

El llamado fue adjudicado a la multinacional Claro y a una llamativa empresa argentina denominada Nubicom, actualmente dirigida en Paraguay por el Grupo Vázquez, según revelan documentos oficiales.

Lea más: Adjudicada con 5G por Conatel está dirigida por “amigos” de Santi Peña

Coincidencia en Finlandia

El 30 de julio pasado, cuando faltaba tan solo una semana para la entrega de las ofertas ante la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), el presidente Santiago Peña y una enorme comitiva empresarial se hizo presente en Finlandia.

Durante la visita, una comitiva, liderada por el ministro del MIC, Javier Giménez; junto con los viceministros de Industria, Marco Riquelme, y de Rediex, Javier Viveros, mantuvo una reunión con Mikko Hautala, representante de la firma Nokia.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La comunicación oficial destacaba justamente la expertise de la empresa en lo que respecta a infraestructura de redes 4G y 5G.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Incluso, la comunicación oficial anunció que Miguel Vázquez, vicepresidente de ueno Bank y directivo del Grupo Vázquez, acompañaría la delegación de empresarios que irían al viaje.

Durante la visita al país nórdico, Santiago Peña también participó de la largada simbólica del Rally de Finlandia 2025.

El mandatario, casi como un embajador del grupo amigo, acompañó al piloto paraguayo Diego Domínguez, vestido con una remera mostrando los logos de empresas del conglomerado detrás de Nubicom.

Lea más: PTI-Py apunta llamativa compra de “buscador de tesoros” para la Policía

Declaración de socio

El 18 de septiembre de 2025, días después de la presentación de ofertas ante la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), el CEO de Nubicom, Emanuel Salinas, ya anticipaba que habían asegurado contar con un socio económico en Paraguay para financiar el ambicioso proyecto de inversión.

“Tuvimos reuniones con varios grupos económicos de Paraguay y de Argentina, y ya nos decidimos por uno. Con ese socio, más nuestra inversión, tenemos resuelta la parte económica para afrontar el proyecto”, dijo Salinas al medio El Tribuno de Argentina.

Ya en octubre de este año, tras la adjudicación de la licitación, Nubicom anunció una inversión de US$ 200 millones para la instalación de un gran despliegue de infraestructura gracias a una “alianza tecnológica” con la empresa finlandesa Nokia.

Lea más: US$ 118 millones para que Paraguay se sume al mapa del 5G entre ruido y dudas

Sospechoso pliego

Desde el inicio del llamado, varios actores cuestionaron algunas cláusulas del pliego. Según se revela en documentos oficiales de Conatel, el Pliego de Bases y Condiciones (PBC) exigía que el proveedor de equipamiento de la RAN 5G (componentes activos, incluidas antenas activas) cuente con la certificación TIA SCS 9001, o al menos certifique el inicio del proceso de certificación. Esta cláusula se incorporó por presiones diplomáticas y Nokia ha sido pionera y una de las pocas en incorporar la norma.

Además, el PBC contenía cláusulas discriminatorias a favor de los nuevos entrantes, como Nubicom. Una de estas eliminó la obligación de prestar el servicio de llamadas de voz y de brindar servicio gratuito de Internet en 1.000 puntos en el área de cobertura del licenciatario durante los primeros cinco años de la licencia, permitiendo una ventaja competitiva al reducir el costo inicial del proyecto.

En contacto con ABC, el directivo del Grupo Vázquez, Cesar Astigarraga, evitó dar declaraciones.