Titular de Conatel dice no saber que “amigos” de Peña dirigen Nubicom

Semanas atrás, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) formalizó la adjudicación del espectro 5G a Nubicom Paraguay SA en medio de serias dudas sobre la firma y la revelación de estar dirigida por el Grupo Vázquez, corporación afín al presidente Santiago Peña.

Versión de Duarte

En contacto con la 1020 AM, el presidente de Conatel, Juan Carlos Duarte, llamativamente, dijo no conocer al director presidente de Nubicom Paraguay SA en ese momento y, de forma evasiva, prometió responder con los documentos.

Tras la crítica por la baja recaudación (sólo cerca de US$ 4 millones), respondió que “se priorizó el modelo brasileño”, exigiendo un 90% de inversión en infraestructura y solo un 10% por el derecho de licencia, para generar más fuentes de trabajo.

Duarte defendió el proceso diciendo que la comisión evaluadora consideró suficiente la declaración jurada de Nubicom para cumplir con el requisito de 100.000 clientes activos, a pesar de no existir un análisis acabado y revelarse un informe que dice que tienen menos de 38.000 usuarios.

Agregó que el ente regulador argentino (Enacom) no pudo confirmar la cifra exacta de clientes de Nubicom, alegando una ley de “secreto estadístico”. Además aseguró que, si se comprueba un incumplimiento después de la adjudicación, se iniciará un sumario administrativo con miras a cancelar la licencia.

CGR continúa investigación

Al mismo medio, el contralor Camilo Benítez confirmó que la investigación de la Contraloría General de la República (CGR) sobre el proceso licitatorio del espectro 5G está “en trámite”.

Además, señaló que el equipo auditor solicitó a Conatel los informes correspondientes, por lo cuál ya se encuentra elaborando un dictamen del caso.

Benítez indicó que el análisis se centra en verificar el cumplimiento de dos requisitos cruciales: la cantidad mínima de 100.000 usuarios y la capacidad financiera de 10 millones de dólares.

Respecto a la capacidad financiera, la CGR está estudiando el criterio que Conatel utilizó para la evaluación del dinero, si debía ser anual o si podía sumarse en los últimos tres años. A pesar de la investigación, Benítez recordó que el dictamen final de la CGR sólo tiene carácter de recomendación.