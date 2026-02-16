Política
16 de febrero de 2026 - 17:09

Dani Centurión y Arnaldo Samaniego se inscriben en Capital

El diputado Dani Centurión y su equipo en rueda de prensa.
El diputado Dani Centurión y su equipo en rueda de prensa.Gustavo Machado

El diputado Dani Centurión (Colorado Añetete) y el senador Arnaldo Samaniego (Causa Republicana) inscribieron hoy sus precandidaturas a la intendencia de Asunción por la ANR. Se enfrentarán en la interna del 7 de junio al aspirante del cartismo Camilo Pérez, titular del Comité Olímpico Paraguayo. El último intendente electo en 2021, Oscar “Nenecho” Rodríguez (ANR, HC), enfrentó una intervención y se vio forzado a renunciar por el presunto desvío de fondos.

Por ABC Color

Centurión hizo el trámite ante la Junta de Gobierno de la ANR mediante sus apoderados y brindó una conferencia de prensa en un hotel céntrico de Asunción acompañado de su equipo y el presidenciable disidente Arnoldo Wiens (Colorado Añetete), ahora imputado.

Salimos a enfrentar a los que cabalgan sobre el poder del dinero y a los de siempre”, dijo Centurión en clara alocución al cartismo.

“La ciudad se cae a pedazos, no por falta de recursos, sino por exceso de ladrones. Nosotros vamos a enfrentar con firmeza y de manera implacable a la corrupción, que es la verdadera culpable de todo este desastre. La historia no se acuerda de los cobardes”, aseveró.

“Aquí se encuentra, en este salón, la rebeldía y la verdadera resistencia a los que pretenden socavarnos y oprimirnos. Juntos, salgamos a las calles y rescatemos Asunción”, finalizó.

Dani Centurión junto a Arnoldo Wiens y Oscar Tuma, entre otros.
Samaniego se jactó

En cambio Samaniego, ex intendente de 2010 al 2015, llegó con una gran comitiva a la Junta de Gobierno y su indumentaria de “Director Técnico” para la ciudad y el “tractor amarillo”, su slogan de la campaña del 2010.

La ciudadanía ya no tiene paciencia. Ellos nos están esperando a nosotros. No más improvisados. Este es el equipo que va a hacer que se reconstruya nuevamente la Asunción”, manifestó.

El senador Arnaldo Samaniego llegó hasta la Junta de Gobierno.
Samaniego dijo que inscribía “por lejos al mejor equipo que tiene el Partido Colorado en la Capital. No venimos a buscar confrontaciones”, agregó.

“Venimos a seguir trabajando, a recuperar el legado que hemos dejado cuando nos unimos al frente de la municipalidad, donde por lejos hicimos la mayor cantidad de obras en toda esta etapa democrática”, se jactó, pese a que su cuestionada gestión abrió la victoria al opositor Mario Ferreiro (2015-2019), quien luego renunció.

“Con ese ímpetu, con esa convicción, vamos a ganar la interna, vamos a ganar las municipales y el primer día, estacionado ya el tractor amarillo frente a la municipalidad, vamos a emprender las acciones”, finalizó el legislador.

Arnaldo Samaniego inscribe su candidatura.
