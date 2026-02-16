Precandidato liberal a la Intendencia de la capital de Misiones critica a la dirigencia y a la administración municipal durante su lanzamiento

Fernando Ríos realizó la presentación oficial de su precandidatura a intendente de la ciudad de San Juan Bautista, Misiones, por el movimiento Frente Radical del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA). Durante el acto, lanzó duras críticas contra la dirigencia del partido, señalando que lo están convirtiendo en una copia barata del Partido Colorado.

“Este proyecto político partidario decidimos encabezar porque el partido en San Juan Bautista estaba golpeado tras perder la Municipalidad después de 21 años, y la conducción no supo administrar esa pérdida. Nos alejamos de los principios del partido y se volvió una copia barata del Partido Colorado porque las candidaturas se eligen entre cuatro paredes”, expresó Ríos.

Agregó que, tras anunciar su intención de candidatarse a intendente de San Juan Bautista, los dirigentes se acercaron junto a él diciéndole que el precandidato a intendente se tiene que elegir tras una encuesta.

“Tras estas decisiones de los dirigentes, les mencioné que el partido no está en una buena situación para que ustedes me digan lo que voy a hacer. Voy a ser precandidato a intendente y a poner a consideración de la ciudadanía nuestra propuesta con convicción y conquistar el corazón de la gente”, agregó.

También realizó críticas contra la administración del intendente local, José Luis Benítez (ANR-HC). Señaló que jamás hubo el cambio que tanto prometió durante su campaña política y que hasta ahora no se sabe dónde fue a parar la plata del pueblo.

“Seremos esa administración que reciba con los brazos abiertos a la gente, realice audiencias públicas y que la gente sepa en qué se gasta la plata del pueblo. El cambio que prometieron esta gente —por José Luis Benítez— nunca apareció. Hoy no sabemos por dónde está el intendente, si está por Asunción o por dónde; si querés buscarlo, el peor lugar es irte a la municipalidad, jamás está allí”, dijo Fernando Ríos.

Ríos está respaldado políticamente por el diputado liberal y exintendente de la ciudad de Santa Rosa, Misiones, Arnaldo Valdez.