Diputado denuncia persecución política y uso de la Fiscalía para eliminar rivales del cartismo

Los fiscales Nathalia Silva, Yeimy Adle y Giovanni Grisetti formularon imputación contra el exministro del MOPC Arnoldo Wiens, por presunta lesión de confianza y daño a obras construidas en el marco del fallido metrobús.

En paralelo, solicitaron el sobreseimiento definitivo de Ramón Jiménez Gaona, extitular de la cartera durante el gobierno de Horacio Cartes.

El diputado Mauricio Espínola se refirió a este tema e indicó que es bastante llamantivo que una persona que está pugnando por la presidencia de la República sea imputada y otra persona sobreseída.

“Acá hay claros indicios nuevamente de esta fisacalía arrodillada al poder de turno, arrodillada al cartismo. Un fiscal general del Estado timorato, irresoluto, luego de aquella imputación contra nuestro expresidente Mario Abdo, y ahora con nuestro candidato Arnoldo Wiens”, señaló.

Seguido sostuvo que tratan de utilizar la instrumentación de la justicia para eliminar a enemigos políticos.

“Arnoldo tiene casi 25 puntos de ventaja sobre Pedro Alliana. Yo tengo información que el actual vicepresidente indicó que comiencen a buscar otro candidato”, remarcó el diputado.

Espínola mencionó que hoy ven una persecusión clara utilizando las instituciones. “Tenemos el ejemplo de Arnoldo Weins, el ejemplo de Miguel Prieto y el ejemplo de Kattya González”.

“Pero nostros estamos firmes. Vamos a presentar candidaturas de colorados añetete en todo el país y creemos que vamos a salir victoriosos en el 2028 con Arnoldo Wiens”, concluyó.