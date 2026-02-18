Santiago Peña comunica a la Comisión Permanente su viaje oficial Nº 62

El desplazamiento constituye el viaje internacional número 62 del mandatario desde el inicio de su gestión en agosto de 2023 y tendrá como eje central su participación en la reunión inaugural de la Junta de Paz, una instancia creada por el mandatario estadounidense Donald Trump para encarar un proceso de paz en la Franja de Gaza.

La nota, identificada con el N° 103 y fechada en Asunción el 18 de febrero de 2026, fue remitida en cumplimiento del artículo 233 de la Constitución Nacional, que obliga al jefe de Estado a comunicar al Poder Legislativo cada vez que se ausente del territorio nacional.

En el documento, el mandatario expresa: “En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 233 de la Constitución Nacional, con sumo agrado me dirijo a Vuestra Honorabilidad, con el objeto de comunicar que me ausentaré del país para viajar a la ciudad de Washington DC., Estados Unidos de América, del 18 al 20 de febrero de 2026 en viaje oficial”.

Asimismo, aclara que si bien la agenda oficial ya se encuentra cerrada, podría sufrir ajustes dentro de las fechas previstas por razones imprevistas, los cuales serán debidamente comunicados al Congreso Nacional.

Participación en la Junta de Paz sobre Gaza

Según se informó, el presidente participará en la reunión inaugural de la Junta de Paz impulsada por Donald Trump, cuyo objetivo es promover un proceso de diálogo y búsqueda de acuerdos en la Franja de Gaza, en medio de la persistente crisis en Medio Oriente.

El viaje a Washington se produce pocos días después de la misión oficial Nº 61. En esa ocasión, el presidente se trasladó a Dubái, en los Emiratos Árabes Unidos, del 31 de enero al 6 de febrero, con autorización del Congreso, para participar de la denominada Cumbre Mundial de Gobiernos.

Durante esa visita, además de su participación en el foro internacional, se anunció en el país árabe la apertura de la exportación de la carne paraguaya.

Con la actual salida a Estados Unidos, el jefe de Estado alcanza los 62 viajes internacionales en poco más de dos años y medio de gestión, un dato que vuelve a instalar el debate político sobre la frecuencia y la relevancia para nuestro país de sus desplazamientos al exterior.