Peña y canciller viajarán hoy a EE.UU. para reunión de la Junta de Paz de Trump

Este miércoles, el canciller Rubén Ramírez dio una conferencia de prensa previa al viaje que emprenderá hoy con el presidente Santiago Peña a Washington, Estados Unidos, donde ambos encabezarán la delegación paraguaya que participará de la reunión inaugural de la Junta de Paz, un organismo creado por el presidente estadounidense Donald Trump con el objetivo de poner fin al conflicto en la Franja de Gaza entre Israel y el grupo islamista Hamás que comenzó en 2023.

La reunión inaugural de la Junta de Paz tendrá lugar mañana con la presencia de una veintena de jefes de Estado y representantes de los países que se sumaron al órgano concebido por Trump. La delegación paraguaya partirá hoy en horas de la siesta con rumbo a Washington.

Durante su conferencia de prensa, el ministro Ramírez dijo que la reunión de mañana tendrá como objetivo “instituir los mecanismos de funcionamiento” de la Junta de Paz y acciones a encarar en el marco del proceso de paz en Gaza, y agregó que el presidente Peña “va a ser uno de los oradores con un breve mensaje”.

“La participación de Paraguay está fundada en las acciones que viene desempeñando en la construcción del diálogo y del proceso de paz”, dijo el canciller, quien recordó que viajó recientemente a Israel para dialogar con las autoridades de ese país sobre el tema.

Contribuciones y “beneficios tangibles” de Paraguay

Sobre las contribuciones que Paraguay podría hacer a la Junta, el ministro dijo que el presidente Peña podrá contribuir su “gran experiencia en materia macroeconómica” para colaborar con estrategias de desarrollo para Gaza, y que el país puede influir con su “gran experiencia en el proceso electoral” para el delineamiento de eventuales elecciones en el territorio palestino.

Al consultársele qué beneficios tangibles trae a Paraguay su participación en la Junta de Paz, el canciller Ramírez respondió que “el beneficio tangible es que nuestro país participa activamente en el proceso de paz, somos un actor que logra protagonismo en el concierto de las naciones”.

“Paraguay es un protagonista internacional en escenarios que nunca antes ha alcanzado”, subrayó.

Reuniones con Marco Rubio y Tony Blair

El canciller anunció que, en paralelo a la reunión de la Junta de Paz, el presidente Peña tiene planeado reunirse con altas autoridades estadounidenses como el secretario de Estado, Marco Rubio, y el subsecretario Christopher Landau; con el ex primer ministro británico Tony Blair, quien será uno de los líderes de la Junta de Paz; y con representantes de empresas del sector privado estadounidense.

El presidente Peña volverá a viajar a los Estados Unidos en marzo para participar con otros jefes de Estado latinoamericanos de una cumbre convocada por Donald Trump para coordinar una estrategia regional destinada a contrarrestar la influencia de China en América Latina.

Esa cumbre se desarrollará en Miami, Florida, entre el 6 y el 7 de marzo.