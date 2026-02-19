Exintendente sampedrano presenta inconstitucionalidad para dilatar juicio oral

El cartista Gustavo Rodríguez junto con otras nueve personas están acusadas por un presunto perjuicio de G. 2.269 millones a la municipalidad sampedrana durante el 2021-2022.

Gustavo Rodríguez fue imputado en marzo del 2023 y desde entonces impulsó innumerables trabas para dilatar su proceso judicial. Para evitar ir a audiencia preliminar chicaneó en cinco ocasiones, una vez acabados los recursos jurídicos, los otros imputados en la causa se turnaban para dilatar más la audiencia.

En tanto que, en mayo del año pasado, el juez penal de garantías de Delitos Económicos Humberto Otazú elevó la causa a juicio oral y nuevamente allí comenzó con las chicanas que Gustavo Rodríguez fue perdiendo una a una.

El pasado 5 de enero la Sala Penal de la Corte declaró inadmisible la casación interpuesta por la defensa de Rodríguez, contra el auto de apertura a juicio y su confirmación en segunda instancia, ratificando que la causa por lesión de confianza vinculada a la presunta “tragada” de G. 2.269 millones se debatirá en juicio oral.

Sin embargo, ahora presentó una acción de inconstitucionalidad para seguir zafando de subir al banquillo de los acusados.

Rodríguez renunció en marzo del 2023, minutos antes de ser destituido en la Cámara de Diputados debido al resultado lapidario de la intervención municipal.