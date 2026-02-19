Política
19 de febrero de 2026 - 14:45

Sin quorum para elección de nuevas autoridades del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados

Solo César Garay y Alicia Pucheta participaron presencialmente de la sesión de hoy del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados.Edgardo Romero

No hubo el quorum necesario para la sesión del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados en la que debían ser elegidas las nuevas autoridades de ese cuerpo judicial. Se esperaba que Alicia Pucheta, representante del Consejo de la Magistratura, vuelva a ser designada presidenta.

Por ABC Color

La sesión del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados prevista para hoy, en la que los miembros debían elegir a sus nuevas autoridades, no se pudo realizar por falta de quorum, por lo que la elección fue pospuesta para el próximo jueves.

Solo participaron de la sesión de manera presencial el actual presidente del Jurado, el ministro de la Corte Suprema César Garay Zuccolillo; y la actual vicepresidenta primera del Jurado, Alicia Pucheta, representante del Consejo de la Magistratura.

Además, el diputado Diego Candia (ANR, Partido Colorado) y el senador Derlis Maidana (ANR), representantes de sus respectivas cámaras del Congreso, participaron por medios telemáticos. El senador Mario Varela (ANR), mientras tanto, se ausentó con justificación, aludiendo a un compromiso parlamentario.

En contraste, el diputado Alejandro Aguilera (ANR), el ministro de Corte Manuel Ramírez Candia y Enrique Berni, representante del Consejo de la Magistratura, no justificaron sus ausencias.

Pucheta, la virtual elegida

Alicia Pucheta, representante del Consejo de la Magistratura en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados.

Se esperaba que los miembros del Jurado eligieran hoy a Pucheta como nueva presidenta de ese órgano judicial.

Pucheta ya ocupó el cargo de presidenta del Jurado de Enjuiciamiento entre febrero de 2024 y febrero de 2025.