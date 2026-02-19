Martínez Simón presidirá la Corte, Benítez Riera va al CM y Alicia Pucheta retoma titularidad del JEM

La Corte Suprema de Justicia, en la sesión que se iniciará a las 8 horas elegirá hoy como presidente a Alberto Martínez Simón, quien ya ocupó ese cargo en el periodo de febrero de 2020 a febrero de 2021.

Vicepresidente primero será electo Luis María Benítez Riera y la vlcepresidencia segunda recaerá en Gustavo Santander Dans.

Los tres pasarán a conformar el Consejo de Superintendencia de la Corte hasta febrero de 2027.

Así las cosas, la sala Civil estará presidida por Martínez Simón e integrada por César Garay Zuccolillo y Eugenio Jiménez Rolón; la penal será presidida por Luis María Benítez Riera e integrada por Carolina Llanes y Manuel Ramírez Candia.

La sala constitucional estará presidida por Gustavo Santander e integrada por César Diesel Junghanns y Víctor Ríos Ojeda.

Representante ante el Consejo de la Magistratura

El orden del día establece la elección de un representante titular y un suplente de la Corte Suprema ante el Consejo de la Magistratura.

Fuentes judiciales indicaron que Luis Benítez Riera será electo como representante de la Corte ante el CM, en reemplazo de Eugenio Jiménez Rolón, cuyo mandato fenece este año.

La elección en los principales cargos se concretará con los votos de Martínez Simón, Diesel, Llanes, Garay Zuccolillo y Jiménez Rolón.

El bloque opositor integrado por Santander, Rios Ojeda y Ramírez Candia intentó llegar a la presidencia pero no lograron convencer a Garay Zuccolillo ni a Jiménez Rolón para conformar una nueva mayoría.

El objetivo era que Santander llegue a la presidencia de la Corte, pero el oficialismo no solo bloqueó esa posibilidad, sino también la de que sea electo representante ante el CM.

Santander llega a la vicepresidencia segunda y a la titularidad de la sala constitucional debido a que íios declinó ocupar esos cargos.

Diesel, al ser el actual titular de la Corte no tiene la posibilidad de ser reelecto ni tampoco ocupar la vicepresidencia.

Acordada para feudos

La mayoría oficialista será aprovechada para aprobar una acordada elaborada por Diesel que señala que el presidente de cada circunscripción judicial durará cuatro años en en esa función, sin posibilidad de reelección consecutiva.

El proyecto contempla que el titular tenga un ministro coadyuvante que dure dos años en la circunscripción.

La vuelta de Alicia Pucheta

Alicia Pucheta será electa presidenta del Jurado de Enjuiciamiento Magistrados, cargo que ocupó entre febrero de 2024 y febrero de 2025. Será durante la sesión que se iniciará a partir de las 10:30 horas.

La exministra de la Corte es la actual vicepresidenta primera de César Garay Zuccollilo, titular del JEM.

A Alicia Pucheta se le cuestiona que ya supera los 75 años, edad límite, en la práctica, para la función pública.

Sin embargo, la ley del Jurado no establece ninguna restricción relacionada a la edad y en todo caso, la persona que se sienta agraviada debería accionar ante sala constitucional de la Corte contra el decreto del presidente Santiago Peña, que nombra a la también exvicepresidenta de la República, como representante del Poder Ejecutivo ante el Consejo de la Magistratura.

Alicia Pucheta junto a Enrique Berni (del gremio de abogados) representa al Consejo de la Magistratura ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados.