“La unidad es el camino para las elecciones”, remarcó Johanna Ortega

La primera jornada de la encuesta que definirá a la candidata opositora a la Intendencia de Asunción se desarrolló con normalidad, sin ningún incidente. El proceso, que enfrenta a Johanna Ortega y Soledad Núñez, continuará este domingo de 07:00 a 14:00 para completar el total de muestras establecidas.

“Para hoy estaba previsto completar las que no se llegue a completar. Ya están en campo los encuestadores y el equipo técnico trabajando, así como el equipo político”, señaló la Diputada Johanna Ortega.

Cuando fue consultada sobre si existieron inconvenientes, sostuvo: “Hay, como en todo proceso electoral o de consulta como en ese caso, pero estaba todo previsto. Si en una casa que salió sorteada no nos recibían, tenían que ir a la casa que estaba a la derecha o izquierda”.

“Tenían todas las indicaciones los encuestadores para solucionar ese tipo de situaciones. Todas las situaciones que se presentaron fueron subsanadas sin mayores inconvenientes”, subrayó.

Con respecto a la hora que se tendría la definición de la encuesta, la diputada sostuvo: “La mayor cantidad de cosas se esta tratando de hacer en tiempo real, tanto para los inconvenientes, como para el procesamiento de las muestras. Entonces, es probable que tengamos hoy los resultados, pero no me animo a decir una hora”.

Para finalizar, Ortega dejó en claro :“Definitivamente la unidad es el camino para las elecciones que vamos a enfrentar en octubre. Es muy importante el paso que damos hoy, es una primera parada. Después ya tenemos que salir ambos equipos a trabajar en conjunto barrio por barrio hasta llegar a la intendencia”.