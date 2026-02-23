Constructora del desagüe en que cayó Tobías pertenece a exdiputado y precandidato cartista de Itá

Durante la búsqueda del niño Tobías de 12 años, tras caer en un torrente en el barrio Santísima Cruz de Tayazuapé, en Reducto, San Lorenzo, vecinos cuestionaron a la empresa Constructora Pereira Thalmann SRL, adjudicada para hacer el alcantarillado. Dicha firma supuestamente es una “mimada” del intendente Felipe Salomón (ANR, HC), hijo del senador Oscar "Cachito" Salomón (ANR, HC).

Los vecinos sostenían que el accidente pudo haberse evitado si se hubieran instalado pasarelas peatonales, tal como se establecen en las especificaciones técnicas del pliego de bases y condiciones.

La misma constructora vuelve a verse en la polémica porque en la Escuela Básica Gral. de Div. Francisco Caballero Álvarez de San Lorenzo, 756 alumnos de los turnos mañana y tarde deberán desarrollar clases exclusivamente en modalidad virtual, debido al desmantelamiento total del edificio.

Dicha constructora es representada por Enrique Javier Pereira Thalmann y Juan José Pereira Thalmann. El primero fue diputado de Honor Colorado por el departamento Central.

Durante la búsqueda del niño, el abogado de la firma, el exdiputado Óscar Tuma (ANR), emitió un comunicado en que decían “acompañamos con profundo respeto y solidaridad a la familia afectada”, y que se encuentran a “disposición” de la Fiscalía General del Estado.

Candidato a intendente

Actualmente Enrique Javier Pereira Thalmann se encuentra en campaña como precandidato a intendente de Itá.

“Venimos hace años acompañando y apoyando a nuestros compueblanos con compromiso y dedicación, sin distinciones políticas ni religiosas. Hemos siempre trabajado incansablemente por los más vulnerables”, señaló el exdiputado.

“Con el respaldo del movimiento Honor Colorado, hoy nos ponemos en carrera porque tenemos un compromiso claro que es seguir trabajando por el bien común de nuestra comunidad, sin pausas ni excusas. Seremos un Intendente que escucha, que ayuda, que se pone en el lugar de cada compueblano”, anunció en sus redes sociales.

El exdiputado también apareció como socio del padre del senador liberocartista Dionisio Amarilla en la empresa Grupo Inter SA. La compañía, a finales del 2023 pasado, logró firmar un contrato con la ANDE por G. 7.154 millones.

En 2020 la constructora se vio involucrada en denuncias de supuesto favoritismo estatal por parte del exministro de la Vivienda Dany Durand (ANR).