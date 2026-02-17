Desaparición de Tobías: constructora se pone a “disposición” de la Fiscalía

En la zona donde el pequeño Tobías Suárez (12) fue arrastrado por un raudal el viernes pasado, la Constructora Pereira Thalmann SRL es la encargada de las obras de desagüe.

De acuerdo con datos oficiales, el proyecto en la ciudad de San Lorenzo tendría un costo de G. 8.000 millones.

Ahora se dio a conocer un comunicado por parte de la empresa ante la desaparición del menor y es el estudio jurídico del abogado Óscar Tuma el que representa a la firma.

“Acompañamos con profundo respeto y solidaridad a la familia afectada y a toda la comunidad. Por la naturaleza sensible del caso, evitaremos emitir opiniones que puedan interferir con la investigación”, primeramente mencionan.

Constructora a disposición de la Fiscalía

En el documento también confirman que la constructora “se ha puesto a disposición del Ministerio Público para colaborar plenamente” con todo lo necesario para las diligencias.

Asimismo, aseguran que se facilitará “toda documentación técnica y administrativa vinculada a la obra”, ya sea el libro de obra, órdenes de servicio, planes de señalización, seguridad, actas, informes y más.

También reafirman “que nuestras obras se ejecutan conforme a los procedimientos y controles previstos” en lo que serían los pliegos correspondientes, al igual que “en coordinación” con las autoridades.

“Reiteramos nuestra total disposición a cooperar con las autoridades para el esclarecimiento de lo ocurrido”, concluye el documento firmado por Tuma.

