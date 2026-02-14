CGR sigue sin dictaminar acerca de licencia dada por Conatel a Nubicom

Meses atrás, la Contraloría General de la República (CGR), interinada por el subcontralor Augusto Paiva y, actualmente a cargo del contralor Camilo Benítez, realizó varios pedidos de informes para investigar posibles irregularidades en la adjudicación de cuatro subbandas del Espectro 5G a favor de la empresa Nubicom Paraguay SA, por parte de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel).

El plazo previsto para dictaminar ya habría finalizado, sin embargo, ya pasaron más de 90 días sin tener publicado y difundido el dictamen de la investigación.

Lea más: Adjudicada con 5G por Conatel está dirigida por “amigos” de Santi Peña

Antecedentes

Según publicaciones periodísticas, el 17 de setiembre y el 28 de octubre de 2025 se realizaron las solicitudes de información de la CGR, con 12 consultas específicas sobre el caso.

Estas apuntaban a conocer los detalles sobre la cantidad de usuarios activos que Nubicom declaró tener al momento de la oferta.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Este requisito fundamental en el Pliego de Bases y Condiciones (PBC) fue cuestionado por otras empresas del mercado, alegando que no contaba con los 100.000 usuarios activos previstos en el llamado, sino sólo con menos de 38.000.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Empresa “amiga” apuntó propuesta de 5G alineada al lobby del gobierno

La CGR también requirió mayores detalles sobre la constitución legal de Nubicom en Paraguay, un informe detallado sobre la justificación de adjudicación, los criterios de evaluación de la oferta y los estados de resultados de la empresa en los años 2022, 2023 y 2024, para evaluar si efectivamente contaban con la capacidad financiera prevista de 10 millones de dólares.

El 3 de noviembre pasado la Conatel respondió a las preguntas, las cuáles debían ser evaluadas por Paul Ojeda, encargado de la Dirección de Control de Contrataciones Públicas del Estado de la CGR.

El 9 de diciembre de 2025 el mismo Camilo Benítez confirmaba a ABC que la investigación se encontraba en trámite y ya se estaba preparando un dictamen al respecto.

CGR evade responder

Intentamos obtener la versión de Benítez, pero tras insistentes llamados y mensajes al celular con terminación 292, no tuvimos retorno.

Luego, hablamos con la directora de Control Gubernamental, Gladys Fernández, quien dijo que el caso está a cargo de Paul Ojeda. Buscamos contactarlo al celular con terminación 087, sin obtener retorno a mensajes y llamadas.

Sigiloso actuar de la empresa

Hasta la fecha, Nubicom no reveló públicamente sus operaciones en Paraguay, en su sitio oficial www.nubicom.com.ar.

Otra web denominada www.nubicom.com.py está publicada sin datos de Nubicom y sólo con publicidad de la empresa vendedora del dominio.

Lo que dice el Pliego

La Comisión Nacional de Telecomunicaciones brindó la licencia a Nubicom Paraguay SA el pasado 13 de octubre de 2025, tras su instalación efectiva de oficinas en Paraguay y el pago del canon estimado en US$ 2 millones.

Según el artículo 36 del Pliego de Bases y Condiciones (PBC) del llamado, desde aquella fecha, empezó a correr el plazo de 180 días corridos para la puesta operativa de los sistemas y la efectiva prestación en carácter comercial de los servicios proyectados por la empresa, pudiendo ser extendido por motivos fundados. A la fecha, ya transcurrieron 123 días y, sin embargo, avance de la implementación ocurre con un fuerte hermetismo.

Nuevas marcas

Según consultas a la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (Dinapi), Nubicom Paraguay ya registró dos marcas distintas, en seis categorías distintas: uCel y Nubi.