Fiesta del clan Zacarías expone “repugnante” y “degenerada” ostentación

Vinos de la marca Don Melchor de G. 1.300.000, souvenirs de Sephora de US$ 26 para 500 invitados, la reserva del lujoso Bisinii Hotel Boutique ubicado dentro del exclusivo Paraná Country Club de Hernandarias, son algunos de los puntos más cuestionados al clan Zacarías que realizó una ostentosa fiesta de 15 años a la hija del director paraguayo de Itaipú, Justo Zacarías, y de la diputada Rocio Abed.

Ante esto, la senadora Yolanda Paredes calificó la misma de “repugnante” y “degenerada” ostentación.

“Una ostentosidad repugnante, diría yo, cuando la necesidad de la gente es alta. Esta familia vive en una burbuja. Ellos tienen una vida ostentosa gracias al dinero público. Eso es lo triste y lamentable esta situación, porque si ellos pagaran de su bolsillo, con dinero privado, nadie diría nada”, sostuvo.

Recordó que ni los hermanos Zacarías, ni Rocío Abed nacieron en “cuna de oro”, refiriéndose a que no provienen de una familia rica o adinerada. Recordó que los padres de “Lucho” Zacarías eran casilleros en Ciudad del Este, por lo que los acusó de volverse ricos gracias al dinero público, cuando ocuparon cargos en el Estado, por lo que la opulencia de la fiesta solo se pudo dar con dinero de los contribuyentes, de la gente que se esfuerza en este país cada día para sobrevivir.

“Ellos no tienen derecho a usar de esa manera y sobre todo ostentar. Tengo conocimiento de que los souvenirs, los regalitos para los chicos, para los asistentes, eran de un margen de US$ 26 cada uno. Un presente de maquillajes de la marca Sephora, que creo que las chicas que nos escuchan y van a decir que son de buenísima calidad, importada. Imagínense, prácticamente creo que asistieron 500 jóvenes a US$ 26 cada uno. Es solamente eso en cuanto a los souvenirs y el resto, imagínense, la comida, la bebida”, criticó.

Yolanda Paredes cuestionó que el clan Zacarías cerró el hotel Bisinii, que es un hotel de lujo en el Country Club para que sus huéspedes puedan ser hospedados.

“¿De cuántos millones de dólares estamos hablando en una amena reunión de 15 años de una nena? Para cumplir el capricho de una nena y el capricho de los padres. Realmente lamentable y triste. Estuvieron todos siendo partícipes de una opulencia degenerada en el Paraguay", lamentó.

Por su parte, la senadora del PLRA, Celeste Amarilla, dijo que era totalmente innecesaria tanta ostentación y consideró, basada en su experiencia, que los salarios de Itaipú “golpean” al ser tan elevados en comparación con los salarios básicos en Paraguay.

“Una ostentación innecesaria, innecesaria. No se trata de una presunción de que es plata de Itaipú, es plata del sueldo del director de Itaipú, lógicamente, y del sueldo de la diputada. No obstante, más que las cifras son importantes en Itaipú, botellas de vino de casi G. 2 millones no me cierran mucho. A ver cuántos invitados en esa fiesta disfrutaron de ese vino. Esa gente, cualquier vino Resero que le pongas, toma”, fustigó.

Consideró que la ostentación del clan Zacarías es una provocación, por lo que deberían bajar el perfil para no ser blanco de críticas, más aún considerando que la diputada Rocio Abed dijo que “la gente está mejor” porque acudió a un evento donde comió cheescake y tomó latte.

“Me tocó estar un tiempito como esposa del director de Itaipú y siempre provoca porque son sueldos realmente irreales. Entonces, lo que uno hace, al menos lo que nosotros hicimos, todo lo contrario, bajar el perfil con Itaipú. Porque lo que vos hicieras, la gente decía, ‘claro, la plata de Itaipú’. Pero qué innecesario ostentar ese sueldo que agrede, que molesta”, sostuvo.

Agregó que lo que más agrede es ver que una paraguaya común, que viene de donde venimos muchos, ostente “late o cheesecake”.

“¿Cuántas veces lo que comió cheesecake en su vida? Vuelvo a decir, dulce de batata, dulce de mamón. ¿Sabés qué? Esa ostentación de ‘no soy quien soy, o soy más de lo que soy, porque gano más dinero’, eso es lo que golpea al pueblo. Claro que hay gente de mucho dinero, acá Pettengill es uno de ellos, que quizás vive en una burbuja diferente a la de los demás, pero Zacarías... pero ¡por favor! ¡Fronterizos de toda la vida!“, concluyó.