San Juan Bautista: precandidata de Colorado Añetete apuesta por campaña participativa y protección del medio ambiente

Por el movimiento Colorado Añetete, Diana Paredes, inscribió su precandidatura a intendente de San Juan Bautista, Misiones y cuenta con el respaldo político del precandidato presidencial Arnoldo Wiens y del expresidente de la República y líder del movimiento, Mario Abdo Benítez.

Paredes indicó que comenzaron los trabajos políticos visitando a correligionarios y a la ciudadanía en general de la capital departamental, escuchando las inquietudes de los vecinos y, al mismo tiempo, entregando plantines de árboles de diversas especies para promover el cuidado del medio ambiente.

“Como equipo, realizamos una campaña política participativa, escuchando a la ciudadanía. Lo que vamos recibiendo de la gente nos sirve para elaborar nuestro plan de gestión de gobierno. Además, tenemos muy presente el cuidado del medio ambiente, por eso, en nuestros recorridos entregamos plantas nativas a quienes visitamos, para que también puedan ayudarnos y contribuir a un entorno más saludable”, indicó.

En su plan de gobierno insiste en la transparencia real, donde se pretende crear un portal de cuentas abiertas con una publicación inmediata de cada ingreso y egreso para que se sepa en qué se invierten los recursos del municipio.

También se señala la gestión de puertas abiertas, con el objetivo de hacer una rendición de cuentas periódica en las plazas y en las compañías del distrito, eliminando el secretismo del gobierno actual.

Otro de los puntos sería infraestructura equitativa, que señala conectividad sin favoritismos, con la intención de ejecutar obras viales en todas las compañías de la comunidad y también realizar una planificación para un mantenimiento permanente de los caminos vecinales, de manera que ningún productor quede más aislado en épocas de lluvias constantes.

Además de esto, la precandidata de Colorado Añetete mencionó que tanto ella como sus precandidatos a concejales municipales están recibiendo capacitación permanente por parte de profesionales para, de esa manera, conocer en profundidad cuál es la función de cada uno de ellos.