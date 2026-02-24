Mario Abdo pide apostar a la militancia y no a candidatos “marketeados”

El ex presidente Mario Abdo Benítez y líder del movimiento Colorado Añeteté, durante la reunión de coordinadores que están por la candidatura a intendencia de Daniel Centurión, dijo que se debe apostar a la militancia y no a candidaturas impuestas e improvisadas.

“La política se construye y no solo pensando en un triunfo electoral, sino en un triunfo que tenga contenido en un proyecto y con posibilidad real de cambiar y mejorar el estilo de vida de nuestro pueblo”, dijo Mario Abdo Benítez.

El ex presidente; si bien no mencionó a Camilo Pérez, quien es candidato de Honor Colorado a la intendencia de Asunción sin contar con una militancia partidaria y que fue impuesto por el comando cartista, dijo que ya se tuvieron experiencias en el pasado con las candidaturas impuestas y bien “marketeadas”.

Lea más: Pese a nefastos precedentes, cartismo insiste con candidaturas mediáticas

“Se apuesta por gente sin experiencia, yo creo en la militancia, colorado Añeteté cree en la militancia, en los candidatos que tengan autonomía, idoneidad y preparación, no en candidaturas acartonadas”, dijo el ex presidente.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Puso como ejemplo a Hugo Javier González, ex gobernador de Central condenado por corrupción, quien estaba bien posicionado en las encuestas por ser un animador de fiestas y conocido locutor.

“Tenemos experiencia en improvisar candidaturas que están bien marketeadas como nuestro amigo locutor en el departamento Central, nuestro amigo el Número 2, muy conocido, pero no tenía una idoneidad y ahí está”, dijo Mario Abdo.

Lea más: El modelo “Nenecho”: Bello mantienen en ruina las calles del Centro de Asunción

También dedicó unos minutos al ex intendente Óscar “Nenecho Rodríguez”, y actual candidato a concejal, quien está acusado ahora por hechos de corrupción y se vio forzado a renunciar cuando era inminente su destitución.

“En Asunción trajimos a un bailarín y ahí está. A lo mejor estaba mejor en todas las encuestas, pero después ganaron la elección engañaron la esperanza de nuestro pueblo y mancharon la bandera del Partido Colorado,fustigo Marito.

Estas declaraciones las hizo anoche durante presentación de delegados y coordinadores de Añetete en Capital en el Club deportivo Nanawa de la capital.