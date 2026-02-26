Conatel: habrá sanciones a Nubicom si se comprueba incumplimiento de requisitos para licitación de 5G

Esta semana, la Contraloría General de la República presentó un informe en el que señala aparentes irregularidades en la adjudicación por parte de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones de licencias de red 5G a la empresa Nubicom Paraguay S.A., vinculada a exsocios comerciales del presidente Santiago Peña.

La Contraloría afirma que Nubicom Paraguay –cuya empresa madre está asentada en Argentina– fue adjudicada con la licencia de red 5G a pesar de que no se pudo comprobar que la empresa cumplía requisitos establecidos en el pliego de bases y condiciones de la licitación, como el requerimiento de contar con al menos 100.000 clientes activos en Argentina.

Conatel otorgó las licencias basándose solo en una declaración jurada presentada por representantes de Nubicom, sin contar con corroboración del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), el órgano regulador de telecomunicaciones de Argentina sobre el número de abonados activos que tiene la empresa.

Conatel defiende pliego

En comunicación con ABC Cardinal este jueves, Juan Carlos Duarte, presidente de la Conatel, indicó que dijo que, en base a una consulta presentada por otra empresa de telecomunicaciones en el marco del proceso licitatorio, solicitó al Enacom los datos sobre la cantidad de usuarios de Nubicom.

Sin embargo, la respuesta recibida fue que la ley argentina impide que el ente regulador revele esos datos, manifestó.

Duarte enfatizó que el pliego de bases y condiciones empleado en la licitación otorgada a Nubicom es el mismo que se utilizó en otras licitaciones similares en el pasado, un pliego que “fue sometido a consulta pública por casi 20 días, con aportes de instituciones públicas, privadas e internacionales”.

Agregó que se tomarán las medidas correspondientes y se aplicarán las sanciones pertinentes si la fiscalización de la Contraloría revela que Nubicom no cumple los requisitos.