Conatel adjudicó redes 5G a Nubicom violando pliego, concluye Contraloría

La Contraloría General de la República (CGR), a cargo de Camilo Benítez, publicó ayer un informe de análisis documental en el que confirma que la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) ignoró sus propias reglas al adjudicar la licencia 5G a Nubicom Paraguay SA pese a no presentar documentos esenciales a tiempo.

La investigación, iniciada en septiembre último, cuando aún no se habían adjudicado las licencias, también cuestionó el aval dado, que fue solo una declaración jurada (DD.JJ.) sobre cantidad de usuarios activos.

Demoledores datos

Según el informe, Nubicom entregó sus estatutos y balances el 22 de agosto de 2025, exactamente dos semanas después del plazo obligatorio del 8 de agosto.

La omisión, dice la CGR, debió provocar un rechazo inmediato de la propuesta sin más trámite administrativo, según lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones (PBC).

La investigación revela que el PBC exigía acreditar al menos 100.000 abonados activos. Sin embargo, Conatel validó la experiencia basándose solo en una DD.JJ. del representante de Nubicom, Emanuel Salinas, y un enlace web genérico. Incluso omitió reconocidos informes técnicos internacionales como el de la empresa Ookla LLC.

“La Conatel, informó que no le fue posible comprobar, que Nubicom SRL contaba con al menos 100.000 (cien mil) abonados en Argentina (país de origen de la empresa). No obstante, la licencia le fue adjudicada sin que se haya constatado la experiencia en el sector”, declara el informe.

La auditoría calificó la respuesta dada por Conatel como “inconcluyente”, debiendo haberse realizado un “control preventivo riguroso”, más aún considerando que la red 5G es un activo estratégico del Estado.

La CGR afirmó que la ausencia de un control preventivo riguroso debilita la seguridad jurídica de todo el proceso de adjudicación.

Agregan que la Conatel aplicó una interpretación flexible de la capacidad financiera al aceptar la oferta aun cuando Nubicom cerró el ejercicio 2024 con un patrimonio neto de US$ 7.929.404, cifra inferior a los $10 millones anuales requeridos. “Conatel otorgó licencia a la empresa Nubicom Paraguay SA interpretando que la capacidad financiera y económica abarcaba la facturación de los últimos 3 años y no la facturación anual, interpretación que podría ser levemente favorable a la empresa adjudicada”, señala la Observación Nº 3 del informe publicado.

Tras esto, la CGR recomendó incorporar mejores mecanismos de control en adelante. Nubicom Paraguay, según datos del MEF, es dirigida por itti Saeca, exsocia de Santiago Peña.