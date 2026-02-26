Gobierno avaló a Nubicom tras viaje de Peña a Finlandia

La Contraloría General de la República (CGR) publicó el martes un informe de análisis documental que revela una sincronía de acciones coincidentes entre el Gobierno de Santiago Peña y Nubicom SRL en el llamado del espectro 5G promovido por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel).

Nuevas revelaciones

Santiago Peña presentó su viaje a Finlandia entre el 28 de julio al 2 de agosto de 2025, con la excusa de reunirse con inversionistas y participar de una fecha del Campeonato Mundial de Rally. Durante la visita, Peña fue cuestionado por aparecer en el Rally vistiendo una remera con el logo de ueno Bank, banco beneficiado con millones del Estado. Además, en la actividad, también se hizo presente el directivo y exsocio de Peña en ueno Holding Saeca, Miguel Vázquez Villasanti.

En aquel momento se desconocía el posible vínculo entre el Grupo Vázquez y Nubicom SRL, la que todavía no había presentado su propuesta formal.

El 30 de julio de 2025, ese mismo día que Peña estaba en Finlandia, el actual jefe de gabinete Javier Giménez y el ahora ministro de industria, Marco Riquelme, publicitaron una reunión con Mikko Hautala, director de relaciones gubernamentales y geopolíticas de la finlandesa Nokia.

En las publicaciones decían: “Nokia es una marca de alcance mundial en áreas como infraestructura de redes móviles y fijas, soluciones para 4G, 5G, fibra óptica y redes”.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Para ese momento el Gobierno ya manejaba la información de que Nubicom y Claro presentarían una propuesta técnica y de servicios previendo usar equipos de la Red de Acceso Radioeléctrico (RAN) fabricados por Nokia. Esto lo confirman los informes emitidos por la Embajada de Paraguay en Alemania el 1 de agosto de 2025, avalando a Nubicom y Claro para operar con tecnología finlandesa. En la fecha, Peña seguía en Finlandia.

El documento aclaraba que Finlandia aplica un trato recíproco y que no existen prohibiciones de participación a empresas paraguayas en los procesos licitatorios internacionales.

Una vez recibido el aval y hecha la gestión “oficial”, ueno Bank, emitió una “Garantía de Mantenimiento de Oferta” de US$ 75.000 a favor de Nubicom SRL, por el plazo de 120 días corridos desde el 8 de agosto (fecha que fue presentada la oferta) hasta el 6 de diciembre de 2025. Días después, el 12 de agosto, la Conatel “preclasificó” a Nubicom.

Ya el 22 de agosto, Conatel la declaró como “seleccionada”, tras confirmar un depósito de US$ 2 millones. El 13 de setiembre apareció Nubicom Paraguay SRL, integrando un capital social de casi US$ 24 millones y siendo administrada por Guillermo Vázquez, como director presidente (director suplente de ueno Bank); César Astigarraga, como vicepresidente, y Luis Angulo, como director titular. La adjudicación llegó, finalmente, el 13 de octubre de 2025.