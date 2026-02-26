Encargado de Negocios de EE.UU. habla sobre cooperación con intendente de CDE

El encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos (EE.UU.), Robert Alter, visitó ayer al intendente de Ciudad del Este, Daniel Pereira Mujica (YoCreo).

Según un posteo de la Embajada en redes sociales, en la capital de Alto Paraná, el diplomático mantuvo una reunión con el intendente Daniel Pereira Mujica “sobre las oportunidades de cooperación e intercambio comercial en la ciudad”.

“Además visitó el espacio de operaciones de las Fuerzas Militares, donde conoció las capacidades disponibles y posibles temas de cooperación en la zona de la Triple Frontera”, refieren los datos oficiales.

Lea más: Paraguay firma ampliación de acuerdo migratorio y que permitiría enviar a rechazados por EE.UU.

La nota indica que este 2026, “en el año del aniversario 250 de la independencia de EE. UU., miramos hacia el futuro y todo lo que podemos lograr juntos”.

Pereira Mujica es el delfín político del presidenciable opositor Miguel Prieto. Además, el actual intendente de CDE se postulará para el periodo municipal (2026-2031).