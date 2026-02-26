Jubilación vip: “No podemos legislar desde el privilegio”

El senador afirmó que jamás pueden “pedir sacrificio desde el privilegio” y desde ese punto de vista pedir resultados. “Nosotros no podemos cargar con las personas que no se pueden defender con otros impuestos para cubrir la problemática de la caja (fiscal). Y nosotros no podemos legislar desde el privilegio o tal vez desde nuestra comodidad pidiéndole también sacrificio a un sector”.

Consideró que no pueden llevar en silencio la comparsa de la jubilación vip sin establecer un cambio. Indicó que el tema irrita a la gente. “Te deja sin autoridad moral con relación a lo que puedas opinar por la otra caja”.

Indicó que muchos dirán que no se puede eliminar la Caja Parlamentaria porque existe un impedimento constitucional. Aseguró que eso es mentira si se prueba que fue mal concebido, “entonces no existe el derecho adquirido. No puede haber un derecho adquirido con algo que se hizo mal desde el comienzo”.

Como solución planteó que se vea cuánto dinero ya se pagó a los jubilados y a cuántos falta por pagar, “se hace un prorrateo y chau, se elimina, se divide y chau, o sea, es mentira que es inconstitucional. No le podés llamar un derecho adquirido a algo que fue dado de forma totalmente errónea”, insistió el parlamentario. El proyecto de eliminación de la caja parlamentaria fue archivado en la Cámara Baja.

Docentes juntan firmas electrónicas

A medida que avanza la discusión en el Congreso sobre las reformas que debe tener la Caja Parlamentaria un grupo de docentes liderados por Silvio Piris junta firmas para presentar el proyecto de ley de iniciativa popular que plantea el recorte de la jubilación vip ante el Congreso Nacional.