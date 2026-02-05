Diputados mantienen jubilación vip: seguirán cobrando G. 30,3 millones y aportarán menos que docentes

En sesión extraordinaria de la Cámara de Diputados, una mayoría cartista y sus aliados decidió hacer solo modificaciones, enterrando así el pedido de opositores de eliminar de cuajo la Caja de Jubilaciones del Poder Legislativo y la jubilación de privilegio.

El diputado Raúl Benítez (Independiente), secundados por sus colegas Johanna Ortega (PPS), Adrián “Billy” Vaesken (PLRA, FR) y Rubén Rubén (Independiente), inició la sesión solicitando tratar su proyecto de abrogación (eliminación) de la Caja Parlamentaria, pero perdió.

Se impuso la modificación de la ley, aprobando estas modificaciones:

Rechazaron posibilidad de que aporte sea voluntario y no obligatorio. Al ser obligatorio contradicen discurso de que es una “caja privada”.

Se mantiene posibilidad de jubilarse con 10 (extraordinaria) y 15 años de aporte (ordinaria).

Mantuvieron los años de jubilación en 55 años (para la extraordinaria) a 60 años de edad (para la ordinaria).

También mantienen la posibilidad de retiro de sus aportes, algo vedado para aportantes del IPS.

Mantuvieron el monto de la pensión, equivalente al 80% la dieta para la jubilación ordinaria. Con el descuento cobrarán G. 30.320.000.

También mantiene la pensión extraordinaria, que es del 60% de la dieta lo que hace un cobro de G. 22.740.000 al mes.

Aporte sube de 22% a 24% para los aportantes activos ( menos que los docentes, a los que se les descontarán 24,5% ).

Aporte de los jubilados sube del 11% a 14%.

Inclusión de supuesta salvaguarda para no recibir aporte estatal.

Mantienen pensión heredada para viudos/as. Se elimina a los hijos. Se redujo el monto, del 40 al 25% de la pensión del legislador.

El diputado Benítez afirmó que la Caja Legislativa es una caja “malparida”, ya que de origen es insostenible y pidió votar la eliminación.

“En vez de que hablemos de la modificación, hablemos de la eliminación necesaria y obligatoria que tenemos que hacer sobre esta caja parlamentaria. Una caja que fue creada en la dictadura en el año 1980. Una caja que fue creada para dar un caramelito para que un dictador (Alfredo Stroessner) en ese momento pueda sostener el poder, y me parece importante siempre recordar las raíces de esta caja malparida”, dijo.

El mismo insistió en la eliminación, ya que quienes defendían la reforma engañan, ya que tarde o temprano el Estado deberá auxiliar con fondos de los contribuyentes, sino no requerirían una ley.

“Tengamos la dignidad de debatir sobre la abrogación de esta caja que todos los que estamos acá sabemos muy bien que no que es insostenible. Todos los que estamos en esta sala sabemos muy bien que esta caja no se puede sostener sin aporte estatal. Es imposible, matemáticamente y les desafío que me muestren un cálculo matemático”, dijo Benítez, sin encontrar respuesta a su pedido de respaldo técnico a la sostenibilidad de la caja.

En la misma línea se pronunció el diputado Diosnel Aguilera (PLRA, Frente Radical), que enfatizó la necesidad de la eliminación de una jubilación vip que es “inmoral, ilegal e insostenible".

“Una caja parida desde la ilegalidad no puede seguir teniendo vigencia. La ilegalidad no genera jurisprudencia y menos aún puede puede otorgar derechos a aquellos que accedieron a estos beneficios de manera irregular. Por eso mi posición es concretamente por la eliminación de la Caja Parlamentaria por ser inmoral, ilegal e insostenible”, afirmó Aguilera.

Uno de los pocos cartistas que se animó a defender con uñas y dientes sus privilegios fue el cartista Yamil Esgaib, que pidió a sus otros colegas “dejar de mentir”, para luego él hacer uso de ese recurso, la mentira.

“Dejen de mentir y solicito que se apruebe lo que tenemos hoy como un proyecto prácticamente consensuado entre la mayoría de los colegas, para que (modifiquemos) nuestra caja, que no es caja vip, que es particular y privada, que no depende del Estado, no depende del 70% de la población que nunca se va a jubilar, que depende exclusivamente del salario del parlamentario”, dijo Esgaib.

Esa es la mentira, ya que solo para este este año 2026, la Caja de Jubilaciones Parlamentaria tiene presupuestados G. 4.500 millones de “aporte estatal”. Eso sin contar los millonarios montos recibidos años anteriores.

De vuelta Benítez le respondió, enfatizando que “tomando los propios números de la comisión que evaluó la reforma queda clarísimo que en 2040, 2041 de igual forma va a explotar esta caja, y ¿quienes va a pagar ahí? Los ciudadanos con el argumento de derecho adquirido que ponen hoy".

“Les pido que no mientan, una caja 100% privada no necesita una ley. Armemos una caja mutual por fuera (...). Decir que una caja 100% privada necesita una ley es admitir que esta caja necesita la ley para después, cuando explote, mantenerse con plata del Estado", retrucó Benítez.

Por su parte, el diputado Adrián “Billy” Vaesken (PLRA, Frente Radical) también acompañó la eliminación, y rechazó la modificación, que calificó de “maquillaje y engaño” de los cartistas, ya que es mentira que harán una caja privada sostenible con la cantidad de aportantes limitada que hay.

Sin embargo, ante todo enfatizó que la eliminación es imperativa, por ser escandalosamente privilegiada en un país lleno de carencias.

“Hoy indigna a la ciudadanía que los legisladores hoy tengan una caja vip en donde en dos periodos ya estemos jubilados con el 60% del salario, prácticamente G. 24 millones. ¿Quién gana G. 24 millones hoy en este país donde faltan medicamentos y estudios en hospitales y donde no hay oportunidades laborales para nuestros hijos?“, cuestionó Vaesken.

El diputado Federico “Fredy” Franco (PLRA, Nuevo Liberalismo), además de acompañar la eliminación de la Caja Parlamentaria, redobló la apuetas: “Vamos a cortar todos los privilegios. Vamos a dejar de ir en helicóptero para jugar golf, vamos a dejar de viajar tanto”, dijo, haciendo clara referencia al presidente de la República, Santiago Peña.

Los “cambios” que mantienen sus privilegios

Finalmente se aprobó la modificación, que fue defendida por los diputados Yamil Esgaib (ANR, cartista) y Hugo Meza (ANR, B Aliado cartista) con cambios que no cortan los privilegios y con el argumento de que convertirán en una “Caja privada”, supuestamente eliminando el aporte estatal, aunque rechazaron la posibilidad de que el aporte sea voluntario. Tampoco tocaron un punto clave: no aumentaron los años de aporte.

El diputado cartista Rodrigo Gamarra alegó que supuestamente la modificación “es la salida más real e institucional que se le pueda dar, partiendo de la base que no va a recibir ni un guaraní del Estado”, que calificó de “populistas” a los que pedían la eliminación.

Lo que ningún cartista pudo responder fue la pregunta de la diputada Johanna Ortega (Partido País Solidario), que si esta será una “caja privada”, porqué la obligarán a aportar en contra de su voluntad, es decir, será público y saliendo del bolsillo de todos los ciudadanos.

Respecto a la prohibición de recibir fondos públicos, la redacción sugerida por el diputado Meza señala “queda expresamente prohibido todo aporte, subsidio, garantía o respaldo financiero del Estado, en cualquiera de su formas al patrimonio o al fondo en cuestión”.

No prosperó el planteamiento del diputado Benítez, que sugirió blindar para que el Estado tampoco auxilie en caso de que colapse.

“Quiero nutrir el inciso (y agregar): ‘en caso de liquidación del fondo, se cancelarán los pasivos y luego se decidirá sobre los fondos entre sus miembros de forma proporcional, sin incluir ningún aporte estatal”, planteó Benítez, pero rechazaron la propuesta.