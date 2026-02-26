Natalicio Chase defiende el despliegue de militares en la región

El presidente de la República, Santiago Peña, firmó el Decreto N° 5524, que dispone el empleo de elementos de combate de las Fuerzas Armadas (FF.AA.) en operaciones de defensa interna en el ámbito territorial definido de la Región Oriental, incluyendo los ríos nacionales, fronterizos e internes, con la finalidad de garantizar la seguridad interna, dentro del marco legal establecido en la Ley de Defensa Nacional y Seguridad Interna.

El senador Natalicio Chase señaló que esta medida está basada en la lucha contra el terrorismo y la delincuencia en los diferentes departamentos que se circunscribe el decreto.

“Yo todavía no tengo la copia del decreto, pero sí tengo conocimiento que está basada en la Ley 1337 del año 99 y que después fue modificada en la Ley 5036 del 2013. Existen situaciones similares”, expresó.

A seguido apuntó que la Fuerza de Tarea Conjunta tiene tres decretos que regulan su funcionamiento dentro del territorio nacional. “Por eso es necesario un decreto cuando se va a asignar a las Fuerzas Armadas un espacio de trabajo fuera del que ya tiene asignada la Fuerza de Tarea Conjunta”.

Lea más: Peña firma decreto que habilita a militares el uso de armas de guerra contra criminales

Ante la consulta sobre el miedo que genera un posible abuso de poder, el legislador apuntó: “Yo le tengo más miedo al crimen organizado y al terrorismo a que exista un abuso de poder. Las Fuerzas Armadas están preparadas para cumplir una función específica de acuerdo a lo que dice el decreto”.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Sobre la denominación de Stronismo 2.0, como lo catalogaron algunos de sus colegas de la oposición, el parlamentaria señaló que eso está muy lejos de la verdad y sostuvo que los grupos narcoterroristas casi han desaparecido y ese es un logro principalmente de las Fuerzas Armadas, las fuerzas policiales y la Fuerza de Tarea Conjunta.

“Está equivocado lastimosamente el senador Carlos Núñez. Yo creo que está mirando, o sea opinando sin tener a mano toda la información y tenemos acá la información para brindarle si él solicita de acuerdo a los análisis que ha hecho el Poder Ejecutivo”, finalizó.