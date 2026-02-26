Recordación: El Gral. Bernardino Caballero falleció hace 114 años

El general Bernardino Caballero falleció el 26 de febrero de 1912, hace exactamente 114 años. Bernardino Caballero fue un militar paraguayo destacado que luchó durante la Guerra contra la Triple Alianza (Argentina, Brasil y Uruguay) y años más tarde fue presidente provisional para después ser presidente constitucional del Paraguay.

Nació en Ybycuí el 20 de mayo de 1839, de la unión de José Ramón Caballero de Añasco y Melchora Melgarejo y Genes.

Su destacada labor militar le valió un rápido ascenso entre 1864 y 1869, tiempo durante el cual pasó de ser alférez a general de División.

Participó de varias batallas durante la Guerra Grande, como Estero Bellaco, Curupayty y Tuyuti, entre otras. Estuvo preso al finalizar la Guerra contra la Triple Alianza y regresó al país en 1871. Más tarde pasó a ser ministro en la cartera de Marina y Guerra, Justicia e Instrucción Pública, así como del Interior.

La muerte del presidente Cándido Bareiro, de un ataque al corazón, y la renuncia del vicepresidente Adolfo Saguier permitieron que Bernardino Caballero sea elegido -por la Asamblea Legislativa- presidente provisional de Paraguay entre 1880 y 1882. Después fue presidente constitucional entre 1882 y 1886.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Sobre ese punto, la historiadora paraguaya María Monte de López Moreira resaltó que Bernardino Caballero fue el primer presidente constitucional que logró terminar su mandato y que con él se inició un periodo de presidentes militares.

Lea más: Bernardino Caballero: el presidente que no terminó el colegio, pero se rodeó de mentes brillantes

Acto de recordación

Conforme a los datos de la Fundación Gral. Caballero, hoy, desde las 11:00, en el Museo Parque Caballero ubicado en el plaza homónima, se llevará a cabo el acto de recordación del presidente de la República y fundador de la ANR. La ceremonia estará a cargo del historiador Nacional, arquitecto Miguel Francisco Escurra.

Se prevén palabras de significación del acto a cargo del doctor Darío Caballero Bracho, presidente de la Fundación Gral. Caballero. También el ingeniero Carlos Romero Pereira desarrollará el tema: “Bernardino Caballero: el faro que eterniza el derrotero de glorias”.