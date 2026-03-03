Bachi anuncia tratamiento para mañana de los acuerdos SOFA con EE.UU. y Unión Europea-Mercosur

El acuerdo de cooperación en seguridad firmado entre Paraguay y Estados Unidos establece “privilegios e inmunidades” para el personal militar o civil estadounidense que opere en territorio paraguayo.

Este convenio -conocido como SOFA (por sus siglas en inglés)- tiene como objetivo facilitar el combate conjunto al crimen organizado y al narcotráfico, fortaleciendo la cooperación militar y de seguridad entre ambos países.

Sin embargo, el acuerdo ha sido cuestionado por sectores de la oposición que advierten sobre posibles afectaciones a la soberanía nacional debido a las inmunidades otorgadas.

Consultado sobre si existe consenso, Núñez señaló que el proyecto será incluido en el orden del día y que el pleno debatirá el dictamen que emitan las comisiones competentes. “Vamos a incluir en el orden del día, vamos a ver el dictamen de las comisiones y que se debata en plenaria”, afirmó.

El canciller nacional fue invitado por las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Relaciones Exteriores, que sesionarán ésta tarde de forma conjunta para emitir dictámenes sobre ambos acuerdos.

Sobre el acuerdo con Estados Unidos, sostuvo: “Tener un acuerdo con el país que se llama Estados Unidos creo que nos beneficia. Es el faro democrático que tenemos en el mundo”. No obstante, dejó en manos de las comisiones el estudio técnico y jurídico antes del debate final en el pleno.

Ante la posibilidad de una audiencia pública para debatir el acuerdo SOFA, Bachi dijo que la decisión final dependerá de la mayoría que se configure en el pleno.

Acuerdo Unión Europea–Mercosur

El acuerdo entre el bloque sudamericano y la Unión Europea prevé la eliminación de más del 90 % de los aranceles, la reducción de barreras no arancelarias, mayor previsibilidad jurídica y convergencia en estándares regulatorios.

Este instrumento representa uno de los mayores acuerdos comerciales negociados por el Mercosur, abriendo oportunidades de exportación e inversión para Paraguay.

Según Núñez, Paraguay se encuentra rezagado respecto a sus socios regionales: “En Argentina creo que tuvo tres votos en contra del acuerdo Unión Europea–Mercosur. En Uruguay no sé qué mayoría hubo, pero coincido que en Paraguay también va a ser eso”.

El titular del Senado recordó que durante el receso parlamentario algunos legisladores solicitaron avanzar con el tratamiento del acuerdo. Incluso mencionó que el senador Colym Soroka, entonces presidente de la Comisión Permanente del Congreso, había pedido acelerar el análisis.

Ante la consulta sobre el temor a un eventual rechazo, Núñez indicó que está dialogando con diferentes sectores y bancadas, y que en principio considera positiva la aprobación.