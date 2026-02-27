Acuerdo UE-Mercosur: “Arquitectura estratégica común” entre Europa y América Latina

El presidente de EditoRed, Jesús González Mateos, defendió este jueves en Roma la ratificación del acuerdo de asociación entre la Unión Europea y Mercosur como un elemento central para la construcción de una “arquitectura común” entre Europa y América Latina en un contexto internacional marcado por la transición geopolítica y la fragmentación comercial.

La conferencia, dirigida a embajadas latinoamericanas acreditadas en Italia y a medios de comunicación italianos especializados en política exterior y asuntos europeos, abordó la dimensión económica, política y estratégica del acuerdo birregional.

Un acuerdo de asociación integral

Durante su intervención, González recordó que el texto negociado constituye un acuerdo de asociación integral que incorpora tres pilares: comercial, político y de cooperación. El espacio resultante integraría a más de 700 millones de ciudadanos y representaría aproximadamente el 25 % del PIB mundial.

En términos económicos, el presidente de EditoRed destacó que el comercio de bienes entre ambas regiones supera actualmente los 110.000 millones de euros anuales, a los que se suman cerca de 40.000 millones en servicios. Asimismo, subrayó que la Unión Europea es el primer inversor estructural en los países del Mercosur, con un volumen superior a los 300.000 millones de euros.

El acuerdo prevé la eliminación de más del 90 % de los aranceles, la reducción de barreras no arancelarias, mayor previsibilidad jurídica y la convergencia en estándares regulatorios.

Contexto internacional y autonomía estratégica

La intervención situó el acuerdo en el marco de un sistema internacional en transición, caracterizado por una multipolaridad inestable, la competencia entre Estados Unidos y China, la guerra en Ucrania y una creciente fragmentación comercial.

En este escenario, el comercio fue presentado como instrumento estratégico vinculado a la seguridad energética, el acceso a materias primas críticas, la resiliencia de las cadenas de suministro y la autonomía estratégica abierta de la Unión Europea.

González señaló el papel de América Latina como actor estratégico en ámbitos como la transición energética, la seguridad alimentaria, los recursos críticos y la gobernanza climática.

Estado del proceso y debate institucional

En relación con el estado del acuerdo, el presidente de EditoRed recordó que el texto se encuentra políticamente cerrado y que se ha incorporado un instrumento adicional en materia ambiental. Asimismo, mencionó el envío del expediente al Tribunal de Justicia de la Unión Europea por parte del Parlamento Europeo, en un momento que calificó de decisivo en términos de validación política.

El debate institucional dentro de la UE se centra en la arquitectura jurídica del acuerdo y en la posible separación entre el pilar comercial y el político, lo que podría determinar la velocidad de su aplicación.

En cuanto a las posiciones nacionales, la intervención recogió la existencia de reservas por parte de Francia, Austria e Irlanda, frente al apoyo expresado por España, Alemania y Portugal, mientras que Italia mantiene una posición prudente y matizada.

Dimensión ambiental

Uno de los ejes centrales del debate es la credibilidad ambiental del acuerdo. La intervención hizo referencia a cuestiones como la protección de la Amazonía, el cumplimiento del Acuerdo de París, las cláusulas de seguimiento y la garantía de competencia leal.

Según lo expuesto, la dimensión ambiental resulta clave para el proceso de ratificación en varios Estados miembros.

Proyección normativa y consecuencias

La conferencia subrayó la dimensión normativa del acuerdo, entendido como instrumento para reforzar un modelo de comercio basado en reglas, estándares laborales y multilateralismo.

Entre las consecuencias de una eventual (y cada vez más remota) no ratificación se mencionaron la pérdida de credibilidad de la Unión Europea, una mayor penetración de otros actores en la región y el riesgo de fragmentación birregional.

En su conclusión, González afirmó que la culminación del acuerdo supondría la consolidación del mayor espacio democrático de libre comercio del mundo, en un momento que definió como decisivo para la relación euro-latinoamericana.