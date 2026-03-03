Cartes agradece a médicos y “personas de buena voluntad que rezaron por mi recuperación”

Un día después de haber recibido el alta médica, luego de varios días hospitalizado en terapia intensiva, el expresidente Horacio Cartes (2013-2018), actual titular de la Asociación Nacional Republicana (ANR, Partido Colorado), publicó en redes sociales un mensaje agradeciendo el “respaldo y la calidez” que dijo haber recibido durante su internación.
El expresidente Cartes fue ingresado a terapia intensiva en el sanatorio privado Migone, en Asunción, el pasado jueves, luego de haber sufrido convulsiones en su residencia. El exmandatario fue sometido a una operación en la que se le implantó un marcapasos y finalmente recibió el alta médica ayer, lunes.
En el mensaje publicado en redes atribuido al expresidente Cartes, este agradece a las personas que “se tomaron un tiempo para pedir por mi salud” y afirma que “en los momentos de dificultad es donde uno realmente valora la solidaridad y la fe que nos une como paraguayos”.
“A todas las personas de buena voluntad que rezaron por mi recuperación, de corazón gracias”, reza el mensaje.
También agradece al personal médico del sanatorio Migone por “el impecable trabajo profesional que realizaron”.