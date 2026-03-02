Horacio Cartes recibe el alta médica tras una evolución “excepcional”

Según el reporte médico brindado por Antonio Barrios, el estado general de Horacio Cartes es sumamente favorable. El profesional detalló que el paciente presenta reflejos y funciones neurológicas normales, calificando el proceso de mejoría como “rápido y excepcional”.

“La velocidad de mejoría del presidente fue excepcional. Por eso se toma la decisión de que siga el tratamiento en su domicilio”, explicó.

A pesar del alta, el equipo médico fue enfático: 'Cartes deberá guardar reposo absoluto". Aunque no se dieron fechas exactas para su retorno a la vida pública, Barrios adelantó que se realizarán controles diarios para monitorear su evolución.

Agregó que se tienen previstas las visitas médicas diarias para evaluar el retorno gradual a sus actividades.

El médico resaltó que Cartes se encuentra lúcido, comunicativo y muy pendiente de la actualidad política y deportiva.

“Está atento a todo”

El senador Barrios comentó que el expresidente ya pregunta por la agenda del Partido Colorado y por su club, Libertad.

“Me preguntó hoy esta mañana: ‘Hoy juega Libertad’. Entonces me dice: ‘Vamos a ver el partido’. Claro que lo vamos a ver, pero en su casa”, relató.

Pedido de privacidad

“Creo que con dar este tipo de noticias ya es suficiente”, concluyó, reafirmando que no se brindarán detalles adicionales que vulneren la privacidad del tratamiento.