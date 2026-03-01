Santiago Peña: “Tenemos Horacio Cartes para rato”

El presidente Santiago Peña visitó hoy en el sanatorio privado Migone al expresidente Horacio Cartes (2013-2018), actual titular de la Asociación Nacional Republicana (ANR, Partido Colorado), hospitalizado allí en terapia intensiva desde el pasado jueves, cuando sufrió un episodio de convulsiones.

Aunque fue sedado e intubado a su llegada al Migone el pasado jueves, según el último informe médico sobre el estado de salud del expresidente Cartes, fue desconectado del respirador la medianoche del sábado y ya recuperó la conciencia tras una operación en la que le fue implantado un marcapasos permanente.

Según el parte médico brindado ayer por el senador Antonio Barrios, médico de cabecera del expresidente, y el médico tratante Eugenio Báez, la evolución del exmandatario –quien permanece en terapia intensiva– es “satisfactoria”.

“Lo necesitamos fuerte”

En declaraciones a medios de comunicación luego de su salida del hospital esta mañana, el presidente Peña dijo que habló con Cartes y le dijo “que habíamos orado mucho, que lo necesitamos fuerte, que se recupere”.

El presidente calificó a Cartes como “un hombre de una fortaleza y un gran corazón” y se manifestó “muy contento y emocionado, con ganas de que tenga ya una total recuperación y se pueda unir de nuevo a lo que lo apasiona: la política, la vida pública, la responsabilidad enorme de llevar adelante un partido como la ANR”.

Agregó que, durante su estadía en el sanatorio, Cartes está “en las manos de los mejores médicos en Paraguay”.

“Horacio Cartes para rato”

Luego de la hospitalización de Cartes surgieron discusiones sobre la posibilidad de que la ANR designe un reemplazante temporal para ocupar la presidencia del partido, una eventualidad que fue descartada por varios referentes del oficialismo colorado cartista.

El presidente Peña se manifestó hoy en líneas similares, afirmando que “todos los que hicieron escenarios alternativos pueden dejarlos de lado; tenemos Horacio Cartes para rato”.