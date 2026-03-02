Canciller paraguayo asistirá a foro contra cárteles y grupos criminales en EE.UU.

El secretario de Guerra de los EE.UU., Pete Hegseth, invitó al ministro de Relaciones Exteriores de Paraguay, Rubén Ramírez Lezcano, a participar de la “Conferencia Inaugural de las Américas para la lucha contra los cárteles y grupos criminales” que se llevará adelante este 4 y 5 de marzo en la ciudad de Doral, en el Estado de Florida.

La Cancillería nacional informó hoy que en la carta de invitación el secretario de Guerra señala que “las amenazas compartidas en todo el hemisferio occidental requieren asociaciones de defensa revitalizadas basadas en acciones concretas e inversiones continuas en apoyo de nuestra seguridad y prosperidad hemisférica”.

Además, remarca que el tráfico de drogas, así como el crimen organizado, son amenazas reales para la región.

En ese contexto, EE.UU. avanza en la construcción de líneas comunes con los países aliados y convoca a “líderes regionales de defensa y seguridad” para continuar explorando “nuevas oportunidades para contrarrestar a los narcoterroristas y otras amenazas compartidas”.

El ministro de Relaciones Exteriores confirmó su participación, junto con el ministro de Defensa, Óscar González. El canciller señaló que el trabajo conjunto de países aliados redundará en mayor seguridad para la región.

Oradores

De acuerdo al informe oficial, el encuentro tendrá como oradores además del secretario de Guerra Hegseth, entre otros a Joseph Humire, subsecretario de Guerra para Asuntos de Defensa Nacional y Seguridad de las Américas; al general Francis Donovan, comandante del Comando Sur de los EE.UU.; a Joslyn Brodführer, de la Oficina del Subsecretario de Guerra para la Defensa Nacional y Asuntos de Seguridad de las Américas.

También se anuncian a Stephen Miller, subjefe de Gabinete para Políticas y asistente del presidente Donald Trump para Seguridad Nacional; a Katherine Sutton, subsecretaria de Guerra para Política Cibernética y asesora principal en Ciberseguridad del secretario de Guerra; a Brad Strausbaugh, quien ejerce funciones de subsecretario adjunto de Guerra para Asuntos de Seguridad de las Américas, a Christopher Bassler, quien ejerce funciones de subsecretario adjunto de Guerra para Estrategia y Desarrollo; y a Michael Buemi, subsecretario adjunto de Guerra para Política Antinarcóticos y Estabilización.