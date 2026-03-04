Acuerdo Mercosur-UE será beneficioso para el Paraguay, menciona el senador Soroka

La Cámara de Senadores trató este miércoles, en sesión ordinaria el Acuerdo de Estatuto de Fuerzas (SOFA, por sus siglas en inglés), un convenio de cooperación con Estados Unidos que establece un marco legislativo para los agentes estadounidenses que operen en Paraguay, y el acuerdo comercial entre el Mercado Común del Sur (Mercosur) y la Unión Europea.

Sobre este último punto, el senador Colym Soroka (ANR HC), indicó este acuerdo se debe aprobar, pero aseguró que la reglamentación va a ser la gran discusión.

Para ejemplo de su punto, mencionó el tema de la cantidad de exportación de carne de cada país. “A Paraguay no le conviene porque nosotros ahora recién estamos en un mercado interesante y realmente la división de cupos debe ser igual”.

Luego aseguró: “La reglamentación va a ser una gran discusión, porque siempre los acuerdos de Unión Europea son una de cal y otra de arena”.

“Ahora, lo que estamos esperando que venga es la reglamentación. Ahí vamos a ver realmente si es cierto que hay un futuro para Paraguay en ese acuerdo. Si es cierto que realmente hay una esperanza de mercado para Paraguay”, explicó Soroka.

Cuidado con los países grandes

Pasando al tema del acuerdo SOFA, el parlamentario apuntó: “Ahora, el otro acuerdo de las fuerzas militares es más complicado. Eso va a ser una gran discusión. Yo creo que nosotros hace rato estamos medio entregaditos ya a Estados Unidos, hay que ser honestos”.

“Tenemos que tener cuidado con todo lo que venga siempre de otros países grandes”, remarcó.

Para finalizar sostuvo: “Los límites es importante aclarar. No liberar todo porque es Estados Unidos nomás. Eso está mal también”, concluyó.