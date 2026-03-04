Nakayama defiende SOFA y acuerdo Mercosur-UE, que votará hoy el Senado

Este miércoles, la Cámara de Senadores tiene previsto tratar en sesión ordinaria dos importantes acuerdos relacionados a la política exterior del país que aún están pendientes de ratificación parlamentaria en Paraguay: el Acuerdo de Estatuto de Fuerzas (SOFA, por sus siglas en inglés), un convenio de cooperación con Estados Unidos que establece un marco legislativo para los agentes estadounidenses que operen en Paraguay, y el acuerdo comercial entre el Mercado Común del Sur (Mercosur) y la Unión Europea.

Las comisiones de Asuntos Constitucionales y Relaciones Exteriores del Senado dictaminaron ayer a favor de ambos acuerdos, a pesar de preocupaciones manifestadas por algunos exponentes de la oposición sobre la posibilidad de que el SOFA implique una entrega de soberanía al dar inmunidad penal a funcionarios y contratistas estadounidenses en Paraguay.

En conversación con ABC Cardinal este miércoles, el senador opositor Eduardo Nakayama (independiente) volvió a manifestarse a favor de ambos acuerdos.

Sobre SOFA, argumentó que acuerdos similares de cooperación militar y de inteligencia en el marco del combate al narcotráfico y al crimen organizado que Paraguay ha suscrito con Estados Unidos y otros países han permitido al Estado dar “grandes golpes” a organizaciones criminales.

“Una extensión de la Convención de Viena”

Sobre los cuestionamientos relacionados a la inmunidad a ser otorgada a agentes estadounidenses en Paraguay, el legislador dijo que es simplemente una “extensión” de lo establecido en la Convención de Viena, que otorga inmunidad a agentes diplomáticos y agregados militares o policiales –incluyendo a paraguayos– de embajadas en todo el mundo.

“Esa extensión se da porque al momento que se firma el convenio no se puede saber quiénes van a venir a lo largo del periodo de vigencia del convenio, no se puede hacer discriminación individual como se suele hacer cuando hay ingreso de tropas”, explicó. “Este es un convenio marco que va a permitir una renovación continua de agentes y oficiales que van a venir a colaborar, se firma de una vez para permitir más facilidad”.

Insistió en que el acuerdo con Estados Unidos ofrece muchas “ventajas y beneficios” y agregó que Paraguay está obligado a buscar todas las herramientas que pueda conseguir para la lucha contra el crimen organizado.

Advirtió que rechazar el acuerdo podría dejar al país “ciego” en el combate contra las organizaciones criminales, “con honditas ante personas que tienen ametralladoras punto 50”.

UE-Mercosur

Sobre el acuerdo Mercosur-Unión Europea, el senador Nakayama rechazó afirmaciones de que el mismo implicará una cesión de soberanía al permitir que normas y leyes europeas tengan influencia en Paraguay, como afirman algunos sectores.

El acuerdo, según explicó, ofrece a productores paraguayos la posibilidad de acceder al mercado europeo con ventajas arancelarias siempre que sus productos se adecuen a estándares y normas –entre ellas reglas sobre el impacto ambiental de la producción– que establece el bloque europeo.

Sin embargo, el senador señaló que eso no implica que toda la producción paraguaya esté obligada a adecuarse a esas normas y reglas.

“El acuerdo dice que, para que comerciemos con ellos (...) tenemos que adecuarnos a ciertas reglas que ellos tienen, y eso ocurre con todos los países”, indicó. “Si querés enviar bananas a Argentina, ellos tienen ciertos requisitos; si querés enviar carne a Chile, tenés que enviar sin hueso”.

Insistió en que eso no implica que las reglas en Paraguay sean dictadas desde fuera porque “si no querés comerciar con la Unión Europea, no tenés por qué adecuarte”.

“Tenemos toda la liberalidad de decir quiero o no quiero”, subrayó. “No pasa por una cuestión dogmática, sino práctica: puedo o no sacarle provecho a este convenio. Yo, como liberal, a favor del libre mercado, toda la vida voy a votar a favor de cualquier convenio que hable de libre mercado”.