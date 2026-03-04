Política
04 de marzo de 2026 - 14:54

Candidatos municipales tienen tiempo hasta este sábado para declarar gastos

Vivienda ubicada en el condominio Aqua Village de Altos, en Cordillera, que el senador condenado cartista Erico Galeano vendió por US$ 1.000.000 en octubre de 2020 a un presunto testaferro de "Tío Rico" Insfrán.
Todos los precandidatos a intendentes y concejales del país tienen tiempo hasta este sábado para entregar sus Declaraciones de Ingresos y Gastos de Campaña (DIGC) así como sus Declaraciones de intereses económicos vinculados (DIEV).

Por ABC Color

Así lo señala el cronograma del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) que recuerda que el 7 de marzo se cumple la fecha límite para que los precandidatos oficiales presenten ambas declaraciones mediante el Sistema Nacional de Financiamiento Político (Sinafip).

Estas declaraciones primero deberán ser cargadas en la web del Sinafip y presentadas a los tribunales electorales de cada partido o agrupación. Posteriormente, cada órgano partidario deberá remitir dichos documentos ante la Justicia Electoral a más tardar el martes 17 de marzo hasta las 19:00.

Finalmente, el 20 de marzo tanto el DIGC como el DIEV de cada precandidato a intendente o concejal será publicado en la plataforma digital del TSJE: en el Observatorio Nacional de Financiamiento Político (ONAFIP).