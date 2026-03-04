De la morgue al cementerio: Sacan del freezer intervenciones para mandarlas al muere

Desde mediados del año pasado, la Cámara de Diputados viene pateando para más adelante el tratamiento de los pedidos de intervención contra los intendentes Hernán Ysidro Rivas(ANR-HC), jefe comunal de Tomás Romero Pereira y padre del senador cartista Hernán David Rivas; de Ñemby, Tomás Olmedo (ANR-HC); de Lima, Juan Manuel Ávalos (Alianza); de Ybyrarobaná, César Machuca(ANR-HC); el de Emboscada, Silvio Andrés Peña (PLRA); de Yby Yaú, Vidal Argüello (Alianza) y de Juan León Mallorquín, Elvio Coronel (Alianza).

Según informaron hoy tras reunión de mesa directiva de la Cámara Baja, estos casos serán incluidos en el orden del día de su sesión ordinaria del martes 10, pero será para enterrarlos definitivamente, puesto que formalmente ya no hay tiempo para realizar las intervenciones.

De hecho, esa fue la estrategia desde un comienzo de una mayoría en Diputados, congelar hasta que ya no tenga sentido la intervención, puesto que la Constitución otorga un plazo de 60 días (dos meses, prorrogables incluso hasta 3) para realizar la intervención.

En el mejor de los casos, para mediados de junio recién se podría votar la destitución o no de los intendentes, algo ridículo ya que las elecciones internas municipales están marcadas para el 7 de junio de este año.

Incluso en el hipotético caso de que igual se proceda a echar a los intendentes cuestionados, para completar el mandato hasta noviembre de este año, es decir, 5 meses, se deberán convocar elecciones complementarias, ya que la ley no permite sustituirlos por otra vía, ni siquiera la de designar un sustituto en la Junta Municipal.

Con su inacción cómplice, la Cámara de Diputados permitió que varios de estos intendentes incluso apunten al rekutú, y sobre todo los cartistas dejaron claro que el no tratamiento era una jugada adrede, ya que apuraron por ejemplo la destitución de exintendente opositor de Ciudad del Este, Miguel Prieto (Yo Creo), no así la de estos otros siete.

Los motivos de pedido de intervención son variados, algunos más graves y extensos que otros, pero sin duda, el que destaca es el de padre del senador Rivas, que posee varias denuncias penales por presunta mala administración. Al igual que en Diputados, en Fiscalía las investigaciones fueron frenadas.